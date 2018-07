1 /4 Quién es "La Joaqui", la sensual novia de "Diosito" en El Marginal 2 Quién es "La Joaqui", la sensual novia de "Diosito" en El Marginal 2 Quién es "La Joaqui", la sensual novia de "Diosito" en El Marginal 2 Quién es "La Joaqui", la sensual novia de "Diosito" en El Marginal 2

La segunda temporada de "El Marginal" comenzó el martes de la semana pasada y en pantalla apareció por primera vez una novia de Nicolás Furtado, quien interpreta a Diosito Borges en la tira. En el segundo capítulo, la pareja mantuvo una caliente escena de sexo y muchos de los seguidores de la serie se preguntaron quién era la ardiente morocha.

Conocida en las redes sociales como "La Joaqui", la actriz encendió la pantalla de los argentinos cuando protagonizó una escena muy subida de tono junto a su compañero.

Su primera aparición en "El Marginal" ocurrió hace sólo una semana bajo el nombre de "Mecha", cuando se la vio a los besos con Furtado en su casa, minutos antes de que fueran detenidos. Luego, la artista volvió a aparecer en escena con su visita al penal de San Onofre, donde mantuvo relaciones sexuales con "Diosito" Borges.

Después de eso, los comentarios a favor de ella explotaron en las redes, y rápidamente creció su número de seguidores en Instagram.

Joaquinha Lerena es una estrella del freestyle argentino y se convirtió en la primera mujer en clasificar para el importante concurso de rap llamado Batalla de Gallos.

Con sólo 24 años, la cantante contó en una nota para La Nación que aunque nació en Argentina, vivió hasta los 15 años en Costa Rica. Además, confesó que siempre quiso animarse a dar sus primeros pasos en la actuación, pero que por diferentes motivos nunca lo hizo, hasta ahora, que debutó en la serie de la TV Pública.

Desde los 18 comenzó a dedicarse a la música. Varios de sus temas ya están subidos en YouTube, donde tienen más de 100 mil visualizaciones. Sus temas más conocidos son "Gaucho", "Oh rayos" y "Más mala yo".

Lerena prefiere siempre resguardar su vida privada, por eso sólo sus íntimos saben que tiene una hija de dos años y que en este preciso momento está embarazada.

"No me gusta mezclar el embarazo con mi carrera. Tampoco expongo a mi otra hija", reveló a Teleshow, al mismo tiempo que contó que tuvo un pasado cercano a las drogas que prefiere no recordar jamás.