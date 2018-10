Quién es Pablo Carrasco, el ex policía que conquistó al público y al jurado de La Voz

El ex policía de Pergamino se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos del certamen. Cuál es su historia de vida.

Desde que el certamen La Voz Argentina llegó a la televisión, muchas historias de vida se dieron a conocer en las últimas semanas. Aunque algunas son más emocionante que otras, uno de los relatos que sorprendió a todos es el Pablo Carrasco, un ex policía de Pergamino que es pensionado desde hace 15 años tras haberse accidentado mientras ejercía su oficio.

Aunque desde entonces el ex oficial de la Policía Federal Argentina tuvo que dedicarse exclusivamente a recuperar su salud, este año decidió participar en el reality que emite Telefe, donde deslumbró a todo el jurado con su voz, y generó miles de fanáticos que ya lo siguen en todas las redes sociales.

Pablo Carrasco es el participante más elegido por el público de La Voz Argentina.

Todo comenzó algunas semanas atrás, cuando Carrasco fue ovacionado por Ricardo Montaner, "Tini" Stoessel, Axel, y Soledad Pastorutti, luego de entonar el hit de la banda Scorpions "Still loving you".

"Impresionante", dijo la "Sole" emocionada cuando el cantante terminó su interpretación, a lo que Axel agregó que lo que había escuchado era "tremendo".

Luego de eso, los jurados comenzaron a discutir por ver a quién elegía el artista, hasta que finalmente se decidió y optó por formar parte del equipo de Montaner.

"Increíble es estar acá adelante de todos ustedes, que son consagrados", dijo Carrasco con los ojos llenos de lágrimas, y luego cuando los famosos cantantes le empezaron a preguntar por su historia de vida, contó que había tenido un terrible accidente laboral hace 15 años.

"Yo era empleado de la Policía Federal Argentina y haciendo tareas de observación me caí en una alcantarilla que no vi y a partir de ahí no caminé más. Tuve un estallido de disco en la zona lumbar y traumatismo de cráneo", reveló.

Desde ese su aparición en TV, el cantante arrasa en todas las redes sociales, e incluso el video de su participación en La Voz ya alcanzó más de 2 millones de reproducciones en YouTube.

Además, por su historia y talento, Carrasco es uno de los participantes preferidos por el público, lo que hace que el comienzo de la segunda parte del certamen, donde algunos quedarán fuera, sea cada vez más esperada.