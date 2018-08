¿Quién fue la actriz que acosó, golpeó y dejó sordo a Mariano Martínez?

Mariano Martínez confesó que fue víctima de acoso y maltrato laboral en los comienzos de su carrera. A tal punto fue castigado por una compañera de elenco que perdió el 40% de la audición por los cachetazos recibidos.

"Si no me lo preguntabas, no te lo decía. Pasó hace tiempo y tampoco voy a hacer una denuncia pública", le dijo el actor a Moria Casán en Intrusos.

El actor contó que una ficción en la que trabajaba los besos de su compañera eran exagerados, motivo por el cual se vio obligado a hablar con el director de tira.

"Sentí una invasión, lo planteé, no le cayó bien, y siguió", recordó. Pero más tarde, en una escena en la mujer le debía pegar al actor la cosa empeoró. "Me pegó mucho de más y me dejó casi sordo, 40 por ciento menos del oído por un tiempo largo", dijo Martínez quien evitó revelar el nombre de la actriz.

Mariano confesó que priorizó su estabilidad laboral.

"La verdad, la pasé mal y me quedé con bronca. No fue un cachetazo, me pegó como ocho y en el libreto había uno o dos", agregó enojado. "El oído me quedó zumbando y yo, mareado. No me caí al piso de pedo. Después, me pidió perdón".

En ese momento el actor priorizó la continuidad laboral. "No la denuncié pero dije: 'bueno, listo. No vamos a ser amigos'. Seguí adelante porque era mi trabajo, pero me dio mucha bronca y dolor. Tuve que parar la grabación e ir al médico a que me vean el oído porque tenía un zumbido", recordó.