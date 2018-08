Reapareció el Indio: le pegó a Macri, habló sobre su salud y adelantó una posible última "misa"

No lo garantizó pero anticipó que evaluará hacer un último concierto.

Carlos Alberto "El Indio" Solari aceptó romper el hermetismo y dar una entrevista. Se sentó a conversar sobre su vida, su visión del país y su salud con los representantes de cuatro medios independientes: FM La Patriada, Somos Radio -la radio de las Madres-, La Garganta Poderosa y Redonditos de Abajo.

El ex líder de la banda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota fue muy crítico con Mauricio Macri y expresó: "No es un gobierno que me conforme en absoluto y temo de las cosas que hacen cada día". Y agregó: "Para mí es un gobierno que está obrando con mucha desidia e intereses previos".

Luego comenzó a hablar sobre su salud: "Hay un problema con la medicación que no me cubre las tres horas de ingesta. Es una enfermedad y nunca trae buenas noticias. Hay momentos que estoy bien y hay otros que no", afirmó el cantante que el 17 de enero próximo cumplirá 70 años y al menos hace cuatro que padece mal de Parkinson.

"Es muy difícil hacerse cargo del cariño de tanta gente. Hay como un quiebre, uno está suponiendo que hay mucha gente que lo quiere. La gente te adjudica virtudes que no tenés. Todo se resume en soportar la presión", expresó el Indio sobre sus fans. Y confesó: "No sé si me gustaría vivir para siempre en el pellejo del Indio Solari".

Sobre la posibilidad de volver a los escenarios, el ídolo de muchos explicó que no sabe si está preparado.

"Posiblemente lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy, a ver si puedo estar tres horas arriba de un escenario. Vamos a ver. Probablemente haya una despedida pero en este momento no puedo decidir eso", deslizó.