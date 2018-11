Rial volvió a Intrusos y habló del embarazo de Morena: "Es muy joven para mí, pero siempre tuvo la vocación de ser madre"

Con un look particular de traje gris acero, corbata celeste y zapatillas blancas, Jorge Rial regresó a Intrusos luego de cuatro meses de ausencia de la pantalla chica.

Distendido y sin grandes discursos, se refirió a su descanso en familia, agradeció a Moria Casán por haberlo reemplazado en la conducción del programa durante su ausencia y se tomó un tiempo para saludar, uno por uno, a los miembros de su panel.

"Hubo un momento en el que no tenía ganas de volver, quise dejar de pasar más tiempo", confesó. "Viajé mucho, conocí mucha gente importante, consolidé mi familia con Romina, algo que no es fácil".

Invitadas

En su vuelta a Intrusos, Rial entrevistará a Andrea Del Boca, quien se referirá a la causa judicial que la tiene como protagonista por malversar fondos públicos destinados a la producción de la telenovela Mamá Corazón. Además, el conductor anticipó que recorrerá un peritaje que la Corte Suprema realizó sobre el dinero de la causa.

Otra de las invitadas es Patricia Pacheco, viuda de Rodrigo, junto a quien Rial recordó la cobertura de la trágica noticia del accidente en el que murió el cantante. "Recuerdo que tenías miedo, se decía que lo habían asesinado, se hablaba de mafia", le señaló.

Lo que todos querían saber

Eventualmente, fue Marcela Tauro la que sacó a colación el tema del que todos querían que Rial hablara: la maternidad de su hija mayor, Morena.

"Voy a ser abuelo. Es varón", expresó el conductor explicando que está reconstruyendo el vínculo con su hija "con mucha cautela y tranquilidad, pero con mucho amor".

También relató que estaba en Miami cuando se enteró de la noticia y que no sabía si creerla o no. "Cuando empezamos a rearmar la relación ahí me cayó la ficha", agregó. "Ella está bien de ánimo y de salud. Es muy joven, para mi, pero ella siempre tuvo la vocación de ser madre".

Antes de empezar el programa el periodista habló en exclusiva con Big Bang en donde contó algunas de sus sensaciones ante el regreso y lo que espera y proyecta para el programa hasta fin de año.