Rodrigo De la Serna trabajará en la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel

En diálogo con la web CineArgentino.net, Rodrigo de la Serna confirmó que se sumará al elenco de La Casa de Papel para su tercera y cuarta temporada.

De la Serna adelantó que interpretará a un "personaje muy importante".

"Estoy a punto de firmar el contrato", reveló el actor explicando que interpretará a un "personaje fuerte, muy importante" y que está "contento porque es laburo, justo en una serie que está muy bien realizada".

España sí, Hollywood no

De la Serna también explicó que tiempo atrás no quiso trabajar en la industria de Hollywood ya que necesitaba estar cerca de su hija Miranda, que en aquel entonces tenía dos años.

Las ofertas le habían llegado gracias a su participación en Diarios de motocicleta, donde interpretó a Alberto Granado, el mejor amigo de Ernesto "Che" Guevara, encarnado por Gael García Bernal.

"Además, mi ex mujer necesitaba trabajar acá", agregó en referencia a Érica Rivas. "Tampoco me veía mucho en ese lugar, quizás por ciertas limitaciones personales. El roce con Hollywood no me gustó, me hizo sentir muy incómodo. La verdad podría haber aprovechado pero no me arrepiento de absolutamente nada".