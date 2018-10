Rolando Hanglin maltrató en vivo a Carla Conte y lo sacaron del aire: el tenso momento

Rolando Hanglin y Marta Ibañez tienen una larga historia. Ambos se casaron, se separaron y se volvieron a casar hace ya seis años. Sin embargo, en las últimas cosas se dio a conocer que Ibañez se divorció una vez más de su pareja para irse ¿con otro hombre?.

La ruptura era todo un secreto hasta que Hanglin publicó la letra de un polémico tango al que bautizó con el nombre de “Saliste cara” y que muchos aseguraban que le dedicó a su ex, algo que fue desmentido por el conductor de RH Positivo en el programa Confrontados.

Según contó durante el móvil, tras la separación tuvo una “amigota” que lo fue a visitar a su departamento y le “manoteó” unos pesos. “Yo pensé que era poco, pero cuando saqué la cuenta era muchísimo” y agregó; “Martita y yo somos familia, tenemos una buena relación”.

El conductor radial sostuvo que a partir de ahí tuvo muchos problemas. “Tuve que alquilar la quinta, tuve dificultades económicas. Así que a esa mujer no le voy a pegar, porque no les pego a las mujeres, no la voy a denunciar, porque no soy alcahuete. Está bien, que se lo guarde", dijo.

La letra del polémico tango hecho por Hanglin.

Y agregó: “Le dediqué un tango que estoy esperando que unos amigos le pongan música. El tango ese es para esa mujer”. En la letra del tema se puede leer como Hanglin tilda de “ladrona y puta” a la mujer que le robó la plata, algo que molestó a Carla Conte.

A raíz de esto, la conductora del ciclo de canal Nueve comenzó una discusión con Hanglin luego de sostener que ninguna mujer merece ser tratada con tales términos, que derivó con el conductor radial mandando a callar a Conte y con Rodrigo Lussich, el otro conductor de Confrontados, pidiendo a la producción que cortaran el móvil por la “falta de respeto” del invitado.

El cruce completo entre Carla Conte y Rolando Hanglin