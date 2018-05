Round número 2569: el desdén de Diego a Dalma y Gianinna desde su mansión de Dubai

Sigue la interna en el clan Maradona. De paso por Dubai por su programa televisivo, Marley visitó a Diego y Rocío Oliva en la mansión de Palm Jumeirah. En un divertido mano a mano, el exfutbolista habló de sus padres, de la droga y, claro, de sus hijas mayores: Dalma y Gianinna.

“Acá no tiene que pagar nadie por todo lo que hice yo. Por eso empezaron a caminar muchas cosas, como pasó con Rocío, con Dieguito en su momento, y va a pasar con Dalma y Gianinna cuando me toque hablar. No tengo ningún problemón como para decir 'estoy preocupado'. Todo lo contrario”, desdramatizó Maradona, pese al público malestar que manifiestan sus hijas.

Drogas, nuevo nieto y Rocío: las frases de Diego desde Dubai

“¿Viste cuando te retirás? Yo me retiré cuando dejé la droga. El otro día cumplí 14 años desde que dejé la droga. Dejé los amigos de la noche, prefiero verlos a la tarde comiendo un asado o jugando un partido de fútbol-tenis”.

“Soy un tipo de 57 años que quiere vivir el otro día con mucha más fuerza, más ímpetu y eso me lo agradece la gente que está al lado mío”.

"A papá y a mamá se los extraña mucho. A veces me pongo a hablar con ella en el balcón y me imagino que todavía la tengo. Eso es lo peor que me pasó en los últimos años: perder a mamá. Es algo que no me lo esperaba”.

“Ahora tengo un nuevo nieto, Dieguito. Por ahí Dalma mete el batacazo también”.

Por último, Diego disparó: “Quiero vivir mi vida, quiero vivir todo lo que pueda con Rocío, que la amo, es una fiera, una amiga bárbara”.