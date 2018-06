Sartenazos en el supermercado: el durísimo cruce de Macarena Lemos y la madre de Messi

Años atrás, Macarena Lemos apareció en los medios asegurando haber sido amante de Lionel Messi. Y, ahora, en Los ángeles de la Mañana, volvió al ruedo cruzándose en vivo con Celia Cuccittini, la madre del astro.

Todo comenzó cuando Lemos relató que tiempo atrás se cruzó con Cuccittini en un supermercado rosarino.

"Me estaba siguiendo con un teléfono filmándome. No sé por qué, nunca supe por qué. Me re increpó y me dijo de todo. Me re puteó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo", describió agregando que la mujer la amenazó blandiendo una sartén y que ella la denunció.

Inmediatamente después, Celia le envió un mensaje a Angel De Brito, conductor del programa, asegurando que la situación descrita por Lemos había transcurrido de manera diferente. "Lo juro por mis nietos", cerró la madre de Messi.

"La madre se acercó me, dijo 'hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos'. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta", contó Cuccittini. Le dije: '¿Sos vos la que se hizo famosa por decir que eras novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventar'. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui".

Celia le envió mensaje de voz a @AngeldebritoOk en pleno programa y le respondió a quien fuera la primera novia de su hijo. #LAM pic.twitter.com/FD0WIvZvCr — LAM (@LosAngeles_ok) 25 de junio de 2018

Según Celia, días después le llegó una citación judicial a la que jamás respondió. "Te imaginás que habiendo mucha gente que me conocía ese día, no voy a hacer semejante papelón", agregó. "No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!".