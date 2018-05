Se terminó un ciclo: Moria disparó contra Tinelli y reveló por qué no va a estar como jurado en el Bailando

En una entrevista con Luis Novaresio, Marcelo Tinelli reveló que la edición del Bailando por un sueño de este año tendrá muchos y muy variados cambios.

Entre ellos, el exitoso conductor aseguró que el jurado del certamen de baile aún no está confirmado, en medio de los rumores que aseguran que Moria Casán no será tenida en cuenta este año.

Y es que a pesar de que Marcelo Hugo aclaró que mantiene una buena relación con La One, estuvo lejos de disipar los rumores sobre la desvinculación de la diva. Frente a esto, la actual conductora de América TV decidió tomar la palabra por última vez y aclaró que es ella quien “no quiere” ser parte del programa que saldrá al aire a finales de julio.

“Sacan a la vieja, la ponen, la sacan…eso no lo voy a permitir porque primero, el que dijo que yo iba a estar fue él (por Marcelo Tinelli). Dijo: ´Están confirmados Polino, Moria y De Brito´. Yo no había dicho nada, ni siquiera me habían pagado. Con esa desprolijidad, mirá sí voy a decir algo”, remarcó la conductora de Incorrectas, programa de América.

Moria bajo la conducción del Bailando por un sueño.

En ese momento, La One recordó que después de que la producción la llamara para firmar el contrato - al cual no pudo concurrir por estar ocupada-, Ángel de Brito comenzó a decir en su programa que existía la posibilidad de que uno de los jurados se quedara afuera del Bailando.

“Pensé que este tema había terminado el otro día, pero le siguen preguntando a este hombre si yo estoy, me siguen preguntando a mi….me tienen los huevos al plato. Esto quiere decir que soy una hermafrodita”, señaló Moria, visiblemente cansada estos rumores.

De esta manera, la jurado del Bailando 2017 aseguró que no le interesa hablar de un programa que ni siquiera está al aire y al que no fue a firmar el contrato. “Pese a que después me dijeron que nadie tenía el contrato. Fue todo raro”, resaltó.

Y agregó: “La verdad es esta: un día en Intrusos pregunté si entendían algo (del acuerdo) de LaFlia, Indalo y Canal Trece. En el momento que yo dije que no entendía lo que era LaFlia, del riñón de ellos le mandaron un mensaje a Marina Calabró diciendo ´preguntale a Moria Casán por qué no va a estar más en el jurado´. Empezaron a jugar ellos, salió de ellos”.

Tinelli se quedó sin voz y Moria lo reemplazó el año pasado.

Por último, Moria remarcó que “no quiero” participar del programa que conduce Marcelo Tinelli y sentenció: “Si quieren hacer uso y abuso, conmigo no va. Es una jugada obvia y predecible de ellos”.