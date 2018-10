Se va la segunda: hoy vuelve Un gallo para Esculapio, la serie ganadora del Martín Fierro de Oro 2018

Esta semana la televisión tiene nuevas novedades, ya que se estrena la segunda temporada de la serie Un gallo para Esculapio, una de las producciones argentinas más premiadas en el último año.

Este martes se estrena la segunda temporada de Un gallo para Esculapio.

La segunda temporada de la ficción encabezada por Juan Pedro "Peter" Lanzani cuenta con seis capítulos estrenos, los cuales se emitirán todos los martes a las a las 23 por la pantalla de TNT.

Las repeticiones serán los miércoles a las 22 y los domingos a la medianoche, por lo que aquellos que se pierdan algún capítulo podrán retomarlo en otra oportunidad.

Además de transmitirse por TNT, la serie se podrá ver también a través de Cablevisión Flow o por Canal 1 de Cablevisión HD, por lo que a primera hora de mañana la temporada entera ya estará disponible en ambas plataformas para aquellos que no aguanten la espera.

Según adelantaron los protagonistas de la ficción, esta nueva etapa de la historia se centrará en el regreso de Nelson (Peter Lanzani) a Buenos Aires, y el reencuentro con viejos amigos de la banda de la piratería del asfalto.

Sin embargo, cuando vuelve se da cuenta de que las cosas cambiaron, ya que ahora Yiyo (Luis Luque) ocupa el lugar de Chelo Esculapio (el personaje que hacía Luis Brandoni en la primera temporada, que ya no es de la partida) como nuevo líder del grupo delictivo.

El director de la serie es Bruno Stagnaro, y como es costumbre para él, las historias que cuenta reflejan los problemas de quienes viven en el conurbano bonaerense, algo que se muestra muy claramente en esta ficción.

Según Peter Lanzani, Stagnaro es "un contador de historias" y esta nueva temporada tiene mucho de eso, aunque también es "más dramática" que la anterior.

En diálogo con La Nación, el actor reveló que "cada uno de estos seis capítulos es una película", ya que aparecen en ellos nuevos mundos con diferentes personajes.

Por último, el artista confesó que dirigió el quinto capítulo de la serie, ya que el camino de la dirección es algo que le interesa y que pretende hacer en el futuro.

"Me sentí muy cuidado, pero fue un gran puntapié para mi. Me fue bien, obviamente bajo la mirada de Bruno. Él es el director, quien conoce a los personajes, el que edita. Yo lo propuse, tenía ganas y me mandé. Lo codirigí con Gastón Girod (encargado de fotografía)", contó por último.

Un gallo para Esculapio ganó el Martín Fierro de Oro 2018.

Este año en la entrega de los Martín Fierro 2018, Un gallo para Esculapio se quedó con casi todos los premios, ya que al tener 11 nominaciones, la serie ganó la estatuilla en las ternas de Autor/Libretista, Director, Actor Revelación, Actor de Reparto, Unitario o Miniserie, Actor protagonista unitario y/o miniserie y, por supuesto, el Martín Fierro de Oro, el más ansiado por todos.