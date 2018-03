Siciliani apretó el botón rojo contra Darthés: le reclamó a Suar que tenga un "acto ejemplificador"

La actriz comentó que no la pasó para nada bien con su compañero mientras grababan Patito feo.

La primera denuncia contra Juan Darthés apareció hace algunos años, cuando Calu Rivero decidió abandonar la tira que grababa para Telefe, Dulce amor, por un problema con su compañero de elenco.

Luego de sus acusaciones, muchas otras actrices salieron a contar malas experiencias con el artista y, esta vez, Griselda Siciliani admitió que actuó con Darthés y que no la pasó para nada bien. "Espero que Adrián Suar tenga un acto ejemplificador", dijo sobre la continuidad del actor en Simona, la tira que protagoniza por Canal Trece.

Griselda Siciliani dijo que sufrió violencia de parte de Juan Darthés.

"Aunque no haya una denuncia judicial, cuando una mujer dice que fue acosada, fue acosada", sostuvo Siciliani al ser consultada por Intrusos y, agregó que normalmente para la víctima de acoso, resulta muy difícil contar lo que vivió.

En relación a esto, comentó que le da mucha bronca cuando la gente no le cree a quienes denuncian y que, además, al salir a "bancar" a Calu, en las redes sociales varios seguidores le dijeron cosas "horribles".

Sobre su relación con Darthés, Griselda aseguró que trabajó con él en Patito feo en el año 2007 y que en esa oportunidad ella sufrió violencia de parte de su compañero. "Yo sufrí otro tipo de violencia, que no es acoso sexual. El acoso no es te quieren coger, es que quieren mostrar poder", aclaró.

Siciliani y Darthés trabajaron juntos en el año 2007.

"La pasé mal, pero no lo planteé ante la producción", declaró, aunque añadió que no sabe por qué en aquel momento no habló con los responsables.

Sobre esto, comentó que habló con su ex pareja, Adrián Suar, sobre lo que vivió con Darthés, y que por eso mismo, espera que el productor de Pol-Ka decida si quiere o no que Darthés siga siendo el protagonista de Simona, la tira que emite Canal Trece todas las noches.

Griselda le pidió a Suar que tenga un "acto ejemplificador" con Darthés.

"Adrián es un gran hombre, todo lo contrario a un violento o a un acosador. Sé que no le gusta ser el verdugo, pero yo espero de él un acto ejemplificador", cerró.