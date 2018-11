Sigue la polémica: Tristán dijo que no tiene armas y que su hijo fue el que amenazó con tirarse del balcón

Después del culebrón ayer con la denuncia de que el capocómico Tristán se había atrincherado en su departamento en el barrio porteño de Recoleta y las posteriores versiones que circularon, el artista habló en exclusiva con Intrusos para dar su versión de los hechos. “Cuando vino la policía yo me tuve que levantar de la cama porque estaba dormido”, explicó Tristán, que rechazó haber tenido un arma y como consiguiente haber amenazado a su hijo Federico, de 40 años y que trabaja con él.

“Yo tuve un arma, pero ya no la tengo más. La devolví. No tengo un revolver porque ya me pasé en años además”, dijo el cómico que incluso desafió a que vayan a ver el registro en el Renar. Sin embargo, y aunque luego intentó bajarle el tono, si dijo, que como consecuencia de la pelea laboral que mantuvo, su hijo anteanoche amenazó con tirarse del balcón del edificio.

El cómico no pasa por uno de sus mejores momentos.

Consultado por el llamado al 911 alertando por la situación procuró desligarse. “No sé porqué mi hijo llamó al 911 diciendo eso (que tenía un revolver y que estaba atrincherado). Hay muchas informaciones”, agregó para luego remarcar que el detonante de su discusión tampoco habrían sido unos $3.000 que aparentemente nunca se rindieron.

Lo que no quedó del todo claro es quién era la misteriosa mujer con la que Federico dijo que vio a su padre cuando llegaron desde el 911.