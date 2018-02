"¿Sigue laburando el violín?": El repudio a Juan Darthés en las redes y la palabra de Adrián Suar

Sin ampliar demasiado, Adrián Suar desmintió los rumores que indican que Juan Darthés podría ser apartado de la ficción Simona tras las nuevas denuncias de acoso en su contra.

Luego de las denuncias de Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes aseguraron haber sido acosadas por el actor mientras grababan Gasoleros y Se dice amor respectivamente, crece la polémica y la presión de las críticas de los seguidores de la tira éxito del canal desde las redes sociales presiona a las autoridades.

Darthés en la tira Simona.

Los seguidores de la ficción expresaron su enojo con una catarata de comentarios negativos. En cada publicación de la tira en la cuenta de Instagram del canal, los seguidores suman críticas contra el actor.

La ironía entre los comentarios.

"Violín", así llaman a Darthés.

"La bestia de Darthes no merece trabajar"; "¿Che, el violín sigue laburando?"; "Hasta en la ficción Darthes te trauma", son algunas de las frases.

A la salida de la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand, Suar le dijo a los medios que mantendrá una reunión con Darthés para dialogar sobre el tema. "Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso. Personalmente, sacarle a alguien la fuente de trabajo es difícil, son decisiones que hay que tomar en calma", agregó.

"No quiero tener el poder de decir te saco o te pongo

"Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones, por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien. No quiero tener el poder de decir te saco o te pongo, hay que ser cuidadoso", terminó Suar.

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, Darthés anunció que prepara acciones legales contra las personas que lo difamen.

Ante estas falsas acusaciones acabo de contratar al Dr. Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra A. Coacci y N. Juncos. La Dra. Ana Rosenfeld sigue el juicio Civil contra C. Rivero. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 23 de febrero de 2018

"Ante estas falsas acusaciones acabo de contratar al Dr. Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra A. Coacci y N. Juncos. La Dra. Ana Rosenfeld sigue el juicio Civil contra C. Rivero", posteó el actor.