Soledad Fandiño habló de un ex novio "controlador" y llovieron las dudas: ¿era Nicolás Cabré?

En diálogo con un móvil de Los Ángeles de la Mañana, Soledad Fandiño se animó a revelar las violentas situaciones que supo vivir de la mano de un ex novio a quien prefirió no identificar. Y, por supuesto, muchos se quedaron preguntando si se trataba de Nicolás Cabré.

Cabré y Fandiño fueron pareja durante dos años.

"¿Es cierto que un ex tuyo no te dejaba subir a los autos de tus compañeros de tira?", le preguntó Ángel de Brito a la actriz y participante del Bailando.

Fandiño confirmó la data que manejaba el periodista y amplió sobre el caso. "Me pasó de estar con una persona así, fue hace mucho tiempo. Me pongo nerviosa cuando hablo de estas cosas. Yo era chica, en el momento uno cree que eso es el amor, que a uno lo cuiden, demostrarle al otro confianza. Y la verdad es que, obviamente, estaba equivocada", explicó.

La actriz señaló que luego de atravesar esa situación se dio cuenta de que la relación era tóxica y hoy no permitiría tal actitud de una pareja. "No está bueno. Y si lo digo hoy es porque está bueno que otras chicas que pueden ser más jóvenes o no, pero les está pasando algo así, sepan que no es amor", subrayó. "Alguien que te dice que no podés llevar compañeros en el auto, hombres en el auto, solamente por el hecho de ser hombres, no es amor".

La polémica de Laurita

Vale recordar que días atrás Laurita Fernández, actual pareja de Cabré, se mostró molesta por el hecho de que Flor Vigna le habría pedido al actor que la llevara a su casa luego de terminar un día de grabación de la tira Mi hermano es un clon, donde ambos comparten elenco.

"Hay que tener ciertos cuidados. El trabajo es una cosa. Que vos lleves a un compañero a su casa, ya no, ¿entendés?", señaló. "Con el tiempo y experiencias que tuve, aprendí que cosas que para mí por ahí eran normales, hoy con el tiempo me doy cuenta de que hay que tener ciertos cuidados. Porque entiendo que trabajamos en un medio donde hay más habladurías que en otros lados".