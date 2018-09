Soledad Silveyra contra Moria Casán y Nacha Guevara: "La pasé muy mal en el Bailando con ustedes"

La actriz aseguró que se sintió ninguneada por las ex jurados del Bailando por un sueño.

Soledad Silveyra dejó de ser parte del Bailando por un sueño el año pasado, por una decisión que tomó la producción de Marcelo Tinelli. Su lugar no lo ocupó nadie, ya que por aquel entonces el número de jurados disminuyó de cinco a cuatro integrantes. En aquella oportunidad, la actriz reveló que se había cansado y que no le gustaban las constantes peleas en el ciclo.

Solita fue la única que no renovó su contrato en 2017.

Alejada del programa que conduce el hombre de Bolívar, Solita se volvió a reencontrar con Moria Casán en Intrusos, quien además este año también supo decirle que “no” al conductor. Pero las ex compañeras, al parecer, no se llevaban del todo bien o por lo menos así lo aseguró la actriz.

Según explicó Solita, durante su estadía en el Bailando se sintió maltratada y hasta ninguneada por La One y Nacha Guevara, que también supo ser parte del jurado. "Estaba muy expuesta en el programa. Yo con Moria y con Nacha (Guevara) la pasé muy mal", agregó.

Sorprendida, Moria tomó la palabra y retrucó: "Nosotras pensamos que eras mala persona". Acto seguido, la actriz reveló que le dolió mucho que, al regresar de su viaje, Nacha les había traído regalos a todos los de menos a ella. "Me pareció una falta de clase que no me lo esperaba, para una mujer tan inteligente como es ella", señaló Solita ante la atenta mirada de la conductora.

Frente a esto, Moria saltó en defensa de Nacha y sentenció: "Nosotros pensábamos que hacías un acting de víctima, patético. A mí me parecía una falta de clase cuando te metías en una devolución. Te hacíamos de las madrastras y vos eras la Cenicienta, ¡por favor!, para que te lucieras. Era de cuarta todo", cerró La One ante las risas de todo el equipo.

Nacha, Solita y La One durante su época como jurado.

Cabe recordar que Soledad Silveyra tuvo una larga recuperación luego de que, a principios del año pasado, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Punta del Este, se cayera sobre una mesa de vidrio, se cortó y se fracturó una vértebra. En junio, también se cayó y se quebró la apófisis odontoide y por ese segundo accidente estuvo veinticinco días internada.