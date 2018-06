Swingers: la tía de Luis Miguel reveló que el "Tío Tito" y ella intercambiaban parejas con Luisito Rey y Marcela Basteri

Rosa Barbarito dijo que eran una pareja abierta y que "había libertad". También dijo que Marcela se acostó con el "Negro Durazo", el jefe de policía de México, para beneficiar a su hijo y no porque Luisito la obligara.

Luis Miguel: la serie produce en estos días una conmoción mundial revisando la tormentosa vida familiar del astro. El oscurísimo personaje de su padre, Luisito Rey, la misteriosa desaparición de su madre, Marcela Basteri, y el pusilánime personaje del "Tío Tito" (hermano de Luisito Rey) mantienen en vilo a quienes siguen la vida del astro por Netflix. Este fin de semana, el programa mexicano "Ventaneando" desempolvó una vieja entrevista a Rosa Barbarito, la viuda del "Tío Tito" (en la vida real, Vicente Gallego), donde ella revelaba que el Tío Tito y ella habían intercambiado parejas con Luisito y Marcela.

"Los cuatro o los seis, porque también entraba mi cuñado. Había libertad. Después yo me retiré y entraron otras parejas. A Luis era el que más le gustaba", reveló Rosa en una entrevista realizada en 2004, que ahora adquiere una insospechada actualidad. Durante la entrevista, Rosa intenta dejar mejor parado a Luisito Rey, no tanto como un oscuro, manipulador y siniestro personaje al cual no le importaba nada con tal de explotar a su hijo, sino en todo caso como un aliado de su esposa, que elaboraba con ella las estrategias para que su hijo triunfara.

Rosa Barbarito habló de intercambios de parejas y camas redondas.

En "La serie" se muestra que Luisito Rey intenta "entregarle" su esposa a Arturo Durazo, el "Negro" Durazo -jefe de policía de México durante el gobierno de José López Portillo, luego preso por narcotraficante- con la intención de que Durazo lo ayudara a que su hijo tuviera una oportunidad en el programa radial "Siempre en Domingo" con el conductor Raúl Velasco. Barbarito afirma que el encuentro sexual existió, pero que Basteri no fue en absoluto obligada por su esposo, sino que accedió motu proprio confiada en que sería conveniente para el futuro de Luis Miguel.

El temible "Negro Durazo".

“Tuvieron que hacer cama redonda con Arturo Durazo para que él hablara con Azcárraga (Emilio, el fundador de Televisa) pero fue solamente una vez”, dijo Barbarito. Según la periodista mexicana Claudia de Icaza, Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, es el fruto de la relación entre Durazo y Basteri.