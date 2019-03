"Te estás zarpando mal": echaron a un participante de "El gran premio de la cocina" por mala conducta

Las lágrimas de Guadalupe fueron la última evidencia que notó la producción de 'El gran premio de la cocina' para tomar una decisión jugada. En los primeros minutos del programa, la conductora del ciclo, Carina Zampini, anunció una drástica determinación: Eladio, el responsable del malestar de la chica, quedó afuera del reality de cocina.

"Por su conducta inapropiada y por sus comentarios fuera de lugar, la producción decidió desafectar a Eladio de la competencia y el lunes vamos a tener la incorporación de un nuevo integrante para el equipo verde", sostuvo ayer Zampini.

El miércoles, Eladio y Guadalupe habían mantenido un incómodo intercambio que derivó en el llanto de la participante al final del programa. Ante sus compañeros, el hombre se defendió y dijo que jamás le había faltado el respeto a su colega, pero nadie le creyó. Una de las cocineras, Ana, lo encaró y le dijo: "Te estás zarpando mal".

Al respecto, Guada dijo: "Eladio vive haciendo comentarios innecesarios constantemente que no soporto más. Trato de ignorarlo pero me supera, no puedo más".

El equipo verde se mostró aliviado cuando la conductora anunció la decisión de separar a Eladio. "Como grupo, más allá de la competencia de la cocina, no permitimos la falta de respeto. Apoyamos y estamos con Guada", cerró Ana.

Luego la participante agradeció a sus compañeros. "Estoy súper agradecida, me hicieron sentir muy bien y muy acompañada. Me siento tranquila y con muchas ganas de cocinar".