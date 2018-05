Tensión en Crónica TV: Silvia Mercado lloró en cámara porque Santiago Cúneo la llamó "Conchud..."

La periodista Silvia Mercado comenzó su programa "Mercado Sin Pulgas" consternada y llorando. Fiel al título de su emisión, hizo su descargo cansada de ser agredida por el periodista Santiago Cúneo, conductor del programa que la antecede. Cúneo la insultó por Twitter, inició una campaña para que pierda audiencia y al despedirse de su programa arrojó otra indirecta. "Nos vamos diciendo a los impresentables, a los mamarrachos de los medios de comunicación y de la conducción de la DAIA que me chupan un huevo", lanzó Cúneo y se escucha una carcajada de uno de los integrantes del ciclo.

Luego, comenzaron a aparecer los títulos, un cambio de plano y la cortina musical. Milésimas de segundos hasta que apareció Silvia Mercado en pantalla. Visiblemente afectada, confesó que pensó en no hacer el programa por los dichos de Cúneo.

"Debatíamos con el equipo si hacer o no hacer este programa. No tiene sentido hacer rating o hacer show con cosas tan delicadas como la xenofobia, el antisemitismo. No tiene ningún sentido, no vinimos a hacer esto. Vinimos a hacer un programa, a dar información", dijo la periodista. Luego repasó algunas de las agresiones que recibió de parte de Cúneo pero lo hizo sin nombrarlo.

"Me dijo 'conchuda', no sé si ustedes lo sabían", afirmó en referencia a lo que posteó el conductor en su cuenta de Twitter. "Lamento muchísimo tener que hablar de esto antes de empezar el programa, es lo mínimo, no voy a seguir en el programa si esta persona no retire la ofensa que hizo conmigo. Fue ofensivo con la comunidad judía, por lo cual lo fue conmigo. (...) Más de una vez me preguntaron qué es lo que busca, pero no tengo la menor idea. No voy a perder ni un minuto con una persona que necesita atención psiquiátrica", continuó.

Para terminar, Mercado reclamó: "Sus dichos fomentan el odio. Por eso le pido a la Justicia que tome cartas en el asunto, y le pido a las autoridades del canal que no permita más este tipo de salvajadas". A esto, se sumó la voz del resto de los integrantes del programa. Cada uno de los columnistas del ciclo antes de comenzar con sus informes adhirieron al reclamo y le brindaron apoyo a Mercado.

Gracias a todos los q me enviaron su solidaridad. Mañana responderé a todos. Antes de irme a dormir quiero agradecer especialmente a @TCronica. Gracias compañeros. — Silvia Mercado (@SilMercado) 18 de mayo de 2018

Luego, la periodista agradeció desde sus redes los mensajes que recibió, tanto de sus seguidores como los de sus compañeros de canal.

XQ NO VA A DECIRLE A FEIMAN que es un misógino de mierda ,esta apoyando la vuelta del FMI ,la última vez q anduvieron x acá dejaron 39 argentinos muertos ,víctimas de sus políticas, te banco Cuneo — eva rachel fields (@juliaertel395) 18 de mayo de 2018

En cambio, Cúneo continuó retuiteando mensajes de sus seguidores y posteos agresivos para intentar fundamentar su ataque.