Una de dos: Eliana Mendoza dice que no hay ningún "poliamor" y Flor Peña dice que Ramiro hizo un mal casting

Florencia Peña prefería meterse en las piletas del aquadance antes de volver a enfrentar más preguntas sobre si su pareja fue infiel o si se trata de un acuerdo de poliamor como explicó en todos los medios. Pero en su rol de jurado del Bailando no pudo eludir que Marcelo Tinelli hiciera referencia al tema. Y habló sin ahorrar el sarcasmo.

Flor asegura que el amor está intacto.

Debido a la filtración de audios amorosos y largas conversaciones entre su novio y padre de su hijo, Ramiro Ponce de León, con otra mujer la actriz volvió a explicar que su pareja es abierta. Ambos acordaron que el otro puede mantener paralelamente otras relaciones. Sin embargo, Florencia no dejó de ser lapidaria en sus comentarios.

"Es una manera de amar. Siento que no estoy esperando que la gente lo entienda o que se comprenda", inició el relato ya conocido y dijo que es parte de una pareja "curiosa".

Pero la frase del golpe fue: "No me hubiera gustado que esto se hiciera público, pero me quedaron claras dos cosas: hay que mejorar la técnica y el casting, porque no lo hicimos bien", expresó. Luego de las risas, agregó: "Nos amamos, tenemos una linda familia. Mi familia sabe todo, y ahora veremos cómo seguimos, pero el amor está intacto". Y como dice la canción, parecía que con eso podría cantar "tapa, tapita, tapón..." pero no.

Eliana dice que Flor era la amante.

Nuevamente, Eliana Mendoza quien había asegurado por estos días que Ponce de León le decía que la amante era Florencia Peña, compartió en un audio lo que pensaba. Se la escucha leyendo un texto casi poético y con mensajes en código en el que afirma que desde hace cinco años mantienen una relación paralela y desmiente la versión del acuerdo.

"Mi corazón de mujer está fuertemente dañado. Es el día después de la muerte. La muerte de un gran amor. (...) Ayudame a entender que yo pueda ser parte de un juego perverso, promiscuo, o de poliamor de dos adultos patéticos", dice en respuesta a los dichos de Flor.

Como despedida, y con un guiño mimoso, Eliana se despidió de Ponce de León asegurando que volverán a hablar. "Cuando esté sanada podré responder las cosas que querés saber. Un cariño".

Escuchá el audio.

¿Acordarán realmente un poliamor o se animarán a algo más?