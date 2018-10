[VIDEO] Clima caliente: Sol Pérez le comió la boca a Tyago Griffo en el Bailando

"Tyago es de los peores. Me dice limón, porque dice que soy amarga. Si quiere volver conmigo va a tener que remar mucho. Por lo menos seis meses", le dijo Sol Pérez ayer a Marcelo Tinelli en el piso de Bailando por un sueño. Sin embargo, un rato después, el joven hijo de la Bomba Tucumana y la ex chica del Clima se dieron un gran beso, que era eso exactamente lo que buscaba el conductor del programa.

Sol dijo que no había pasado nada importante en el verano pasado entre ambos, "un touch and go y nada más", y que "cada uno podía estar con quien le diera la gana", lo que indica que ya en ese entonces había poliamor en la farándula argentina. Luego de la previa, llegó el momento del baile y la rubia se enojó con los puntajes y con las evaluaciones recibidas.

"Me gustaría que midieran a todos con la misma vara. Y que no me falten el respeto riéndose de mi laburo", se quejó, con cierto énfasis.