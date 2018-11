[VIDEO EXCLUSIVO] Sol Pérez sigue furiosa con Lourdes Sánchez: "Se metió con mis perritos, que son como mis hijos"

Lourdes Sánchez y Sol Pérez protagonizan uno de los enfrentamientos más fuertes de Bailando 2018, pero la pelea traspasó la pista, dando lugar a fuertes declaraciones cruzadas. Luego de que Sol acusara a Lourdes de burlarse de la muerte de su perro con un tweet que la bailarina luego habría borrado, la exchica del clima dio habló con BigBang en medio de la entrega de los Martín Fierro de Radio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y lanzó una frase muy polémica. Mirá el video.

"En el Bailando estoy bien. Pero no me gustó para (Lourdes) nada que ella me dijo que me preocupe por que no se me mueran los perros y me pareció tremendo. Mi perros son como mis hijos. Yo jamás me metería con su hijo. No me parece bien que ella se meta con los mios", afirmó y contó lo mal que la pasó con la muerte de su perro.

"Hace poquito tuve a Tokio que se murió de una fisura en un pulmón. Es una malformación, en la que los pulmones no se terminan de formar y ladrando o haciendo fuerza se le llenan de sangre y se mueren. Fue una pena pero es algo que no se puede evitar. Ahora tengo a Nancy, que está excelente", sumó.

Lejos de ser un enojo para las cámaras, Sol publicó en su cuenta en Twitter que no tolerará que la vinculen al deseo de que le pase algo malo a un niño. Y no es un mensaje más. Es una advertencia que le realizó a Marcelo Tinelli y en el que lo arrobó. "Ninguna manera yo voy a bancarme esto", es el final del mensaje y va dirigido al cabezón.

A vos te gustaría que te vinculen con desearle la muerte a un nene y pongan en tu boca palabras que no dijiste? @cuervotinelli de ninguna manera yo voy a bancarme esto. pic.twitter.com/tLDR7fe31Q — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 27 de noviembre de 2018

Pero cuando el periodista le consultó si conoce el motivo por el cual la mujer de Chato Prada habla de ella, Sol respondió sin vueltas. "No sé, hay gente que no tiene nada que hacer". Y no faltó su sonrisa lapidaria. ¿Comienza otro round?

Recordemos que hace unas semanas, la modelo Sol Pérez dejó de lado su perfil bajo y pacifista para enfrentarse en distintas batallas verbales contra el jurado del Bailando por un Sueño, Ángel De Brito –por quien se sintió “cosificada”-, y ahora también contra las jurados del BAR Lourdes Sánchez y Mariela “La Chipi” Anchipi.

El viernes pasado la situación explotó y ella abandonó el estudio del Bailando cuando no pudo tolerar que De Brito le dijera que “no era una artista” y que Lourdes Sánchez señalara que “no sabía nada de técnica”.

Dos días después, la participante confirmó su renuncia al ciclo. “Creo que es una decisión tomada. No me parece que se metan con mi familia y que digan que agredí físicamente a alguien. Ya con eso no me quiero meter. Hablaré con la producción y luego comunicaré la decisión”, dijo a Los Ángeles de la Mañana. Sin embargo, parece que la producción la convenció de volver y arreglar lo tantos en cámara, con la esperanza de que eso rinda en el rating, como viene ocurriendo los últimos días. ¿Podría ahora sí alejarse del ciclo definitivamente?