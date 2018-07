[VIDEO] Una escena que trae cola: mirá a Juan Minujín en "100 días para enamorarse"

Gastón Guevara y Laura Contempomi abrieron su matrimonio para estar con otras personas y ahora, luego de poner a prueba su vínculo amoroso, se reencontraron. Ellos son los personajes que interpretan Carla Peterson y Juan Minujín en "100 días para enamorarse", la serie éxito de Telefé. En el capítulo de ayer, ambos van a un lugar donde la característica es la práctica del nudismo.

El personaje interpretado con Minujín aprovechó la ocasión para aprender cosas nuevas relacionadas al sexo y para eso invitó a su ex a compartir una sección de sexo tántrico. Ambos se preparan para iniciar la sesión y el actor se muestra sin ropa y de espaldas.

En esa oportunidad, Carla Peterson hizo lo que muchas televidentes querrían hacer en su lugar: tocó uno de sus glúteos.

"Me muero", "Me enamoré de Juan Minujín", "Me mató el cul.. de Juan", "Juan Minujin es hermoso", fueron algunos de los mensajes que se propagaron en las redes sociales.