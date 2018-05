¡Vigilante! Pedro Alfonso reveló la estrategia de Paula Chaves para mantenerlo "bien cortito"

Invitados en el caradura Nunca es Tarde, el programa que Germán Paoloski conduce en Fox Sports, Pedro Alfonso reveló que Paula Chaves le chequea el celular "cada 10 días".

Paula y Pedro comparten contraseña de celular.

"No me avisa, yo siento que hay movimientos", explicó el actor. "Una vez me pasó en el teléfono algo. Esto es muy tecnológico pero, si vos apretás un mensaje y lo leés te queda desmarcado. Pero si lo movés a la derecha, lo podés marcar como no leído aunque te aparece un círculo azul. Entonces, una vez agarré el teléfono y tenía todos circulitos azules porque alguien me los leyó y después puso 'no leído'".

"Chusma"

Lejos de desmentir el relato, Chaves aclaró que ambos tienen la misma contraseña en sus celulares y aseguró que no lo revisa por desconfianza sino "de chusma".

"Paula me dice: 'A ver, ¿me pasás el teléfono así te saco una foto?'. Ponele que estoy con Balta, me la saca y dice: 'Qué linda foto'; y se queda con el celular en la mano", agregó Alfonso.