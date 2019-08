Amor, engaños y reconciliación: la historia de Tevez y Vanesa que no muestra la serie de Netflix

La vida de Carlos Tevez tiene varios episodios que la serie que se estrenó en Netflix todavía no contó. Uno de ellos son las idas y vueltas que protagonizó en la relación con su esposa, Vanesa Mansilla, a quien conoció en Ciudadela cuando ambos tenían 13 años.

Corría el año 1997 cuando comenzaron a salir formalmente. Tevez todavía no era ídolo en Boca, ni siquiera había debutado en Primera. Con las primeras exposiciones en los medios empezaron los problemas en la pareja.

Los primeros chispazos

En 2005, cuando el delantero se fue al Corinthians de Brasil, en una operación de más de 20 millones de dólares, la pareja se separó al conocerse la infidelidad de Tevez con la modelo Natalia Fassi, con quien no evitó mostrarse ante los flashes de las cámaras. En ese momento todavía no habían sido padres.

Meses después, Carlitos volvió con Vanesa, y con ella partió hacía Inglaterra ya que había sido transferido al West Ham. Ya eran padres en ese entonces. Luego llegó la segunda separación, en el año 2010: entonces Tevez salió fugazmenteo, primero con la modelo Mariana Paesani y luego con la actriz Brenda Asnicar.

Pero en los comienzos de 2011, Carlos y Vanesa se reconciliaron. El propio Tevez contó lo que le costó lograr que Vanesa lo perdone. “Y le hablo en inglés para conquistarla”, dijo el futbolista en el living de Susana Giménez, donde contó que hizo un click en su cabeza. “Uno se equivoca a veces por la fama y no se da cuenta de que al lado tiene una mujer de oro”, agregó. Vanesa, en esa ocasión, no se quedó atrás y se negó a sentarse en el living del programa porque en ese mismo sillón se había sentado una ex de Tevez a hablar sobre ellos.

Meses después de esa entrevista, en 2014, nació el tercer hijo de la pareja. Recién en 2016, ya en Argentina, finalmente Tevez le propuso matrimonio. “Nadie sabe que sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice en mi vida. En 14 años formamos la familia que tanto soñaste. Vos peleaste por mí, por Flor, por Katie y por Lito. Siempre dije que no me arrepiento de nada, te volvería a elegir. ¿Te querés casar conmigo?”, dijo en una reunión familiar.

El final feliz

A fiines del 2016 se llevó adelante la fiesta de casamiento, que contó con la presencia del presidente Mauricio Macri entre los invitados.Fue una fiesta con más de 200 invitados que se extendió durante cuatro días en Carmelo, Uruguay. Todo pagado por el futbolista.