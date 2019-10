ATAV y la bronca de uno de los actores al leer los capítulos finales: "Odié a los guionistas"

Todavía falta para que se transmita el último capítulo de Argentina, tierra de amor y venganza. En efecto, la ficción de PolKa se transmitirá hasta enero, pero el final ya está escrito y llegó a manos del elenco. Las repercusiones de la historia, qué sucederá en el tramo final de la novela y la llamativa confesión de uno de los actores del elenco.

Matías Mayer, quien interpreta a "Gallo", reveló cuál fue su reacción al tener en sus manos el guión final en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas: "Ayer leí el capítulo 191 y les escribí a los autores diciéndoles que los odio. Todo es muy intenso y muy fuerte".

Leé también | ATAV y el capítulo final: el descargo de la guionista mientras escribe las últimas líneas de la novela

"En esta segunda parte hay más amor para soportar la venganza del otro lado. Los eventos se dan de tal manera que hay que acudir a la unidad de la banda para poder hacer frente a estas situaciones", anticipó el actor.

Con respecto al futuro de su personaje, Mayer dejó entrever que puede haber una boda con Lidia (Minerva Casero): "Me he puesto esmoquin, pero no puedo decir para qué. También puede que haya conflictos internos en la banda. Va a haber angustia, va a haber de todo. Los últimos cien metros van a ser de mucha intensidad".

Leé también | ATAV y los secretos de la nueva temporada en 1960: el plan de Adrián Suar y cuándo saldría al aire

Por último, reconoció que cuando les anunciaron que la tira continuaría y que para no perder audiencia se daría un salto temporal de dos años, poco sabían de lo que sucedería con sus propios personajes: "Sabíamos que iba a haber un salto temporal, pero no sabíamos qué iba a pasar. También sabíamos que iban a haber hijos, pero no sabíamos de quién".