Chau Matilda, machos y feminismo: arde el Bailando a pura polémica

Las galas de eliminación suelen no decepcionar a los fanáticos del Bailando y ayer no fue la excepción. Cruces, chicanas por la militancia feminista y el adiós de una de las participantes más apuntadas. Todo eso se vivió en la jornada de ayer que finalizó con la salida, por decisión del voto telefónico, de la diseñadora Matilda Blanco.

Es que la ex panelista de la Jaula de la Moda y jefa del taller de Corte y Confección quedó eliminada al perder en la votación contra Florencia Torrente. Los porcentajes finales fueron 59.34% a 40,66%. Blanco había protagonizado una serie de cruces contra el jurado en especial contra Flavio Mendoza a quien le recriminó por haberle dicho que por su edad no debía estar en el Bailando.

Pero si de cruces se habla el protagonismo se lo llevaron Flor de la V y Pampita que volvieron a sacarse chispas. Es que antes de irse a Ibiza de vacaciones la modelo, en una devolución, le había pedido a la vedette que necesitaba tener un compañero de baile “más macho”. El bailarín, Gabo Usandivaras, inmediatamente se mostró molesto y retrucó con una pregunta irónica sobre si "macho era el que come palta en un motorhome", en clara alusión a la vida privada de Pampita y su ex Benjamín Vicuña.

Cuando Flor y Pampita se volvieron a ver las caras en la pista empezaron los cruces de los que también formó parte Florencia Peña , que acusó a la vedette de “meter en el medio” al colectivo Actrices Argentinas.

“¿Acá no dijeron que yo necesitaba un macho o yo me perdí un capítulo?”, insistió De la Ve. Las dos jurados siguieron aclarando que las devoluciones nunca fueron malintencionadas. “Lo dije desde el erotismo, no desde otro lugar”, sentenció Pampita.