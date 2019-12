Cómo termina ATAV: así serán los últimos seis capítulos hasta conocer el desenlace de la historia

Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la novela que empezó a emitirse en marzo de este año por la pantalla de El Trece y que rápidamente cautivó a gran parte de la audiencia, está a muy pocos pasos de llegar a su fin.

Después de meses cargados de suspenso, amor, emoción y pasión, los autores de la tira ya adelantaron que quedan solo seis capítulos, y que el próximo lunes 30 será el día en que se conozca el final de la historia.

Aunque el destino de las vidas de Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña), Bruno Salvat (Albert Baró), Raquel Zimmerman (la China Suárez), Lucía Morel (Delfina Chaves), Simón Trauman (Fernán Mirás), Aldo Moretti (Gonzalo Heredia), Alicia Ferreyra (Mercedes Funes) y el resto de los personajes es todavía una incógnita, lo cierto es que de a poco se van marcando los caminos que cada uno de los miembros de la novela quiere tomar.

Este lunes 23, se emitió uno de los capítulos más trascendentes, porque como ya se vio, varios de los personajes que se encuentran del lado "bueno" de la historia, perdieron la vida luego de un enfrentamiento con los malos, lo que despertó la sed de venganza de la banda a cargo de Aldo Moretti y Bruno Salvat.

Lo que pasará en los próximos días es un misterio que es preferible no develar, aunque algunos de los actores ya hablaron de lo que sucederá de ahora en más: habrá situaciones inesperadas y giros que sorprenderán.

“Me quedé muy contenta con el final de Alicia y la gente se va a sorprender muchísimo con el final de ATAV y en lo particular con cómo termina Alicia. El final es fascinante, un festín. De ahora en más no pueden perderse ni medio capítulo de lo que falta. Todo lo que parece que va hacia un lugar lógico, pero puede no ir hacia allá”, dijo Mercedes Funes al ser consultada por su personaje.

Por su parte, Benjamín Vicuña, aseguró que en el final de ATAV “es muy fuerte todo lo que sucede con los personajes", porque habrá sorpresas que el público no va a poder creer.

"Estoy seguro de que quienes nos siguen van a disfrutar. El final estará a la altura de lo que fueron estos meses. Mueren muchos personajes queridos por el público. Los escritores se volvieron locos y estoy seguro que va a haber críticas, pero es así”, aclaró.