Con un llamativo "error", Disney anunció la llegada de su plataforma de streaming a toda Latinoamérica

Las redes sociales estallaron hoy, cuando -por accidente- la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica anunció de manera oficial cuándo llegará la plataforma de streaming creada por The Walt Disney Company a esta parte del mundo.

La novedad se conoció por un supuesto "error" en la cuenta de Twitter que la plataforma va a tener en esta región.

Sin ir más lejos, desde @disneyplusla, alrededor de las 11.30, posteó un mensaje que aparentemente todavía no estaba destinado al público general. “[NO PUBLICAR] Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus”, fue la publicación, redactada como un mensaje interno, que cerca de este mediodía seguía disponible en línea.

De esta manera, la plataforma se lanzará formalmente en Argentina y en el resto de Latinoamérica el próximo 17 de noviembre. Pero si bien aparentemente se trató de un error, son muchos los que se animaron a afirmar que todo se trató de una movida publicitaria de la compañía, dado que a partir de esta accidentada publicación la plataforma se convirtió en tendencia mundial.

De hecho, la cuenta original de Disney + respondió al error con un divertido comentario que originó cientos de risas y reacciones de todo tipo: FELICI - ¡UN MOMENTO!, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy…", redactaron desde @disneyplus, a lo que la cuenta destinada para Latinoamérica respondió con la famosa frase de Mike Wazowski (Monster Inc): "No preocupar. Estoy trabajando en mi papeleo".

Disney+, que desde su lanzamiento en noviembre pasado en EE.UU. y otros territorios, acumula ya 60,5 millones de suscriptores, tendrá una potente oferta con la exclusividad de los contenidos de sus taquilleras marcas: Disney Animation, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic.

La plataforma de streaming, que por envergadura y presupuesto puede convertirse en el principal competidor de Netflix, tendrá películas y series de estreno global, material exclusivamente desarrollado y contenido regional de gran repercusión en el público, como las tiras “Violetta”, “Soy Luna” y “Bia”, entre muchos otros.