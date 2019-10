Se matan por la plata: la verdad detrás del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

El conflicto entre Araceli González y Adrián Suar por la división de bienes continúa, y parece no tener fin. Aunque cada una de las partes tiene una versión distinta de los hechos, desde el entorno de Director Artístico de Pol-Ka sostienen que a la actriz no se le debe nada, mientras que ella asegura que durante años ha intentado llegar a un acuerdo con su ex, pero que no lo logró porque nunca se le dio lo que le corresponde.

En medio de este ida y vuelta, esta tarde la artista decidió hablar en Intrusos sobre la situación que atraviesa, y confesó que desde hace dos años está en juicio con Suar, y que todo lo que dice los abogados de él es mentira, porque siempre se hicieron arreglos disparejos que solo buscaron beneficiar al empresario.

"Las cosas se dividen en dos partes: por un lado están sus abogados, sus hermanos, su gente, y de mi lado, además de mi en entorno que sabe lo que viví, también hay un bufete de abogados que está trabajando esto hace muchos años recopilando toda esta historia. La demanda se inició hace dos años porque nunca se llegó a un acuerdo como corresponde en la división de bienes", explicó González.

Además, en el audio que le mandó a Jorge Rial, la actual pareja de Fabián Mazzei aclaró que por recomendación de sus abogados, cuando habla en los medios tiene que contar los sucesos como exactamente pasaron, para no tener después problemas con la Justicia.

Según contó la actriz, hace unas semanas juntó a toda su familia para hablarles de la situación que atraviesa con Suar, algo que calló durante mucho tiempo para no complicar las cosas.

"Como le digo a mis hijos, acá no tenemos que mezclar lo emocional. Acá es un tema de derechos que le corresponde a su mamá, que durante muchos años intenté arreglar. No es que no hice nada, intenté llegar a un acuerdo, pero fue imposible, lamentablemente. Él nunca quiso, pero yo sí, para que tengamos una relación más linda porque cuando uno se separa está bueno quedar bien por nuestros hijos", dijo González, y así apuntó contra su ex.

En el mensaje que envió, también reveló que hace dos años ella le inició un juicio a Suar, y que actualmente la causa la tramita un juzgado de familia. Aunque el proceso lleva varios meses, según ella, hasta ahora nunca se pudo acordar nada porque su ex no está dispuesto a darle lo que merece.

"Todo el mundo dice que yo estoy loca, y que el entorno de Adrián no entiende por qué yo hago esto, pero el entorno entiende y se hacen todos los pelotudos. Saben que es verdad lo que digo porque hay una demanda larguísima que se trabajó mucho con profesionales, como contadores y mi psicóloga que fue parte de lo que se presentó", dijo por último.

Ante estas palabras, y después de que Araceli González brindara una extensa entrevista para la revista Gente, los abogados del empresario de Pol-Ka aseguraron en un comunicado que su cliente no le debe nada a su ex esposa, porque en dos oportunidades se firmaron acuerdos para hacer la división de bienes correspondiente.

"Afirmamos que ambas partes de común acuerdo, con fecha 5 de diciembre de 2005, y luego de arduas negociaciones con asesoramiento profesional, celebraron ante escribano público un convenio sobre división de bienes de la sociedad conyugal, en el que se adjudicaron distintos bienes. Ese convenio fue posteriormente ratificado por ambas partes el 21 de diciembre de 2015 mediante un acuerdo complementario suscripto también ante escribano público y asesoramiento profesional. Está documento que al día de la fecha consta que nada adeuda el señor Adrián Suar a la señora Araceli González por ningún concepto derivado del convenio sobre división de bienes, ni tampoco el acuerdo complementario", aclararon.