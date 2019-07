El desnudo en vivo de Pagani para compararse con De Rossi: “Tengo el mismo físico"

La semana pasada el presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que Daniele De Rossi será jugador del club. El italiano de 35 años dejó la Roma en mayo y su deseo es ponerse la camiseta Xeneize, club del que –aseguró- simpatiza desde hace mucho. Lo cierto es que la única duda que genera la contratación del centrocampista está vinculada directamente con su estado físico.

De Rossi tuvo un año con muchos problemas físicos, sobre todo en la rodilla derecha, lo que le impidió jugar. En la temporada 18/19 jugó 23 partidos, 18 de Serie A (menos de la mitad), cuatro de Champions League y uno de Copa Italia. Metió dos goles.

Ante estas dudas, se dio a conocer que el italiano no dejó de entrenarse durante sus meses de vacaciones y el fin de semana se lo vio en un pequeño club de la región de Umbría cumpliendo con una rutina de trabajo.

En un principio se especuló con que De Rossi podía llegar el fin de semana a Buenos Aires. Sin embargo, el ex capitán de la Roma, donde jugó los 18 años de su carrera, recién volará el miércoles (día en que cumplirá 36 años) y será presentado el próximo jueves.

A De Rossi lo vieron el fin de semana entrenando en un pequeño club llamado AMC98, en la región de Umbría, más precisamente en la localidad de Acquasparta. Allí, el italiano de espesa barba no lo dudó y se mostró sin remera, luciendo un físico casi intacto.

Algo que Horacio Pagani, periodista deportivo, buscó desmentir en vivo este lunes en una nueva edición de Estudio Fútbol (TyC Sports). Para el periodista, la contratación de De Rossi es un grave error de la dirigencia xeneize y decidió demostrarlo ¡sacándose la camisa! en vivo.

