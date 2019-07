Fernando de la Rúa -de origen radical -tuvo un controvertido paso por Casa Rosada, en medio de una feroz y grave crisis económica que originó una verdadera masacre entre 19 y 20 de diciembre de 2001. En 1998 resultó ganador de las primarias abiertas de la Alianza para elegir candidato presidencial: venció a la frepasista Graciela Fernández Meijide gracias al apoyo de las estructuras de la UCR de todo el país.



Ya como candidato, en 1999 la fórmula que integró con Carlos "Chacho" Alvarez se impuso con el 48,5 % de los sufragios ante la peronista formada por Eduardo Duhalde y Ramón Ortega. Asumió como presidente el 10 de diciembre de 1999 y no dudó un año después -el 21 de diciembre de 2000- participar del programa más visto del momento: VideoMatch, asfixiado por la crisis social, política y sobre todo económica.

Por aquel entonces, Marcelo Tinelli -de 40 años- todavía conducía su histórico programa de humor, lejos de los escándalos del Bailando por un sueño. El ex presidente había aceptado ir al ciclo de Telefe, el que más rating generaba en ese momento, para darle a los argentinos un mensaje navideño y esperanzador de cara a los meses venideros.

Sin embargo, nada de eso pasó y todo terminó en críticas y burlas contra el ex jefe de Estado. Imitado por un joven Freddy Villarreal, De la Rúa ingresó al estudio al ser presentado por Tinelli, entre las típicas carcajadas de Marcela Feudale y un importante operativo de seguridad que, lógicamente, fracasó cuando en tan solo segundos un militante de "HIJOS" se abalanzó sobre de la Rúa, le tiró una corbata y lo increpó.

El joven le reclamó al por entonces presidente por los presos condenados por el ataque de 1989 al cuartel de La Tablada, que estuban en huelga de hambre en demanda de su liberación. Los presos alegaban que se los había privado del derecho a la defensa en un juicio amañado, y que además se habían producido gravísimas violaciones a los Derechos Humanos jamás investigadas, como la desaparición de varios militantes que en los videos aparecían con vida.

"Pienso en los presos de La Tablada, ellos se están muriendo de hambre”, reclamó el joven a un temeroso De la Rúa, siendo abrazado por Tinelli y ante la atenta mirada del oso Arturo.

De la Rúa no tardó en romper el silencio: "Esto me genera una gran preocupación....estoy sobre ese tema. Esto le pone un tono especial a la entrevista, es un tema de preocupación general y mía en particular. Es un tema que yo le doy toda la importancia que tiene, como todas las responsabilidades que ejerzo desde el gobierno".

La intención del ex presidente era la de hablar sobre el blindaje financiero y Chacho Álvarez, pero terminó siendo foco de burla al confundir el nombre de la por entonces mujer de Tinelli, Paula Robles, a quien llamó "Laura". Luego, de la Rúa se equivocó el nombre del programa del hombre de Bolivar: en lugar de decir “Videomatch” dijo “Telenoche”, el noticiero de El Trece, competidor de Telefe.

"Te felicito por pasarle alegría a los chicos, a las chicas y a la gente. Quiero darle mucho cariño a tu familia. ¿Estás bien? Sé que tenés un hijo, te felicito. Un cariño a `Laura` y a toda tu familia. Y un cariño a toda la familia de esta gran audiencia de `Telenoche` que es vasta e importante. Los saludo con todo cariño", señaló el ex jefe de Gobierno porteño antes de ser despedido por Tinelli.

Fue entonces que surgió uno de los momentos más graciosos de aquella velada, el cual fue utilizado años después por el propio Villarreal para burlarse del ex presidenta. Y es que tras chicanear al humorista, De la Rúa se fue solo del estudio por la salida equivocada y quedó dando vueltas ante la atenta mirada de la cámara, mientras Marcelo Hugo se despedía y pronunciaba su histórico "chau, chu, chaaaaaaaaau".

Tres años después de aquel momento, tras renunciar cromo presidente y dejar Casa Rosada a bordo de un helicóptero, De la Rúa apuntó contra Tinelli y afirmó que las bromas lanzadas en el programa significaron el inicio de la crisis de su gobierno,que terminó con más de 30 muertos y más de 400 heridos producto de medidas como el "megacanje" o el "blindaje", que derivaron en la confiscación de depósitos bancarios conocida como "corralito".

Durante un duro cruce que mantuvo con el periodista Néstor Ibarra por Radio Mitre, el ex mandatario se refirió a su recordada participación en VideoMatch y aseguró que lo habían tratado con "deslealtad". De la Rúa señaló que después de su aparición en ese programa "la gente empezó a ver más cercana a la verdad esa imagen de mofa que la que le daba la realidad".

Según relató el ex presidente, "me informaron falsamente el nombre de la esposa cuando yo lo pregunté". "Al retirarme, el conductor no cortó la escena ni me acompañó. Yo podía salir por un lado o por otro, pero prepararon la escena y me empujaron a salir por el otro sitio", recordó el ex mandatario y agregó que "usaron la imagen repetidamente para descalificarme".

Además, atacó directamente al conductor, al señalar que "Tinelli se ha vanagloriado con ese programa, con el que empezó la crisis de mi gobierno". A los 81 años, el ex presidente Fernando de la Rúa falleció esta madrugada en el sanatorio Fleming de la ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido internado en estado "sumamente grave" a raíz de una descompensación generalizada que afectó su sistema cardíaco y renal. Padecía un cuadro oncológico avanzado.