El Muro más infernal que nunca: Marley cambió de roles con Flor Peña y dejo ver su generosa anatomía

“¿Me queda bien, no? ¡Soy Sexy!” Con estas palabras salía a escena Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, el lunes por la noche durante la emisión especial de su programa por Telefe: El Muro Infernal.

Esta vez, al papá de Mirko le tocó participar de los desafíos que consisten en adoptar las extrañas formas caladas en las paredes y le cedió el micrófono a su gran amiga, Florencia Peña.

Al momento de hacer su aparición, Marley lo hizo luciendo el llamativo traje que usan generalmente los participantes de su programa. Pero específicamente al conductor de Telefe le quedaba un poco exigido, sobre todo en la zona de la entrepierna.

Y la primera en notarlo fue la ex Casados con hijos, quien ante las cámaras aseguró: “Que exigido se le pone en esta parte, eh”.

Lo cierto es que Marley, al notar hacia donde se dirigía su también íntima amiga y sabiendo de que se trataba de un programa familiar, optó por dar vuelta la charla y redirigirla directamente a la dieta que comenzó a principio de año para perder algunos kilos de más.

“Bajé diez kilos y estoy más lindo que nunca”, dijo el conductor, con su simpático humor.

Mientras que la actriz no perdió la oportunidad y lo hizo desfilar para que muestre su considerable anatomía: “Sexy y atrevido, desfila para nosotros. Mirá qué exigido, igual no muestres tanto porque la gente está del otro lado, está cenando, y no tiene ganas de ver algo tan chabacano”.

El programa se emitió ayer por la noche y estuvo grabado, razón por la cual se los vio a todos los participantes –entre ellos Lizy Tagliani- a los besos y abrazos en estos tiempos del coronavirus. Finalmente, fue el equipo de El precio justo –de forma polémica- el que se consagró ganador.

El Muro Infernal emitirá su último programa este viernes. “Funcionó muy bien y estábamos viendo de continuarlo un poco más pero con el tema del aislamiento y la cuarentena se hace difícil. Por suerte teníamos capítulos que grabamos durante febrero y principio de marzo y llegamos hasta este viernes”, había contado Marley días atrás.