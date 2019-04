El pacto entre la China Suárez y Nicolás Cabré: qué decidieron hacer con la imagen de Rufina

Eugenia Suarez, la China, reveló contó cómo hizo para llegar a un acuerdo con Nicolás Cabré para cuidar la imagen de Rufina, la hija de ambos. Recientemente, Rufina le pidió permiso a la China para salir sola en un video de Instagram. La respuesta fue no, pero el video con el pedido y la respuesta quedó registrado en.., ¡Instagram! Una de cal y una de arena. La China explica el difícil equilibrio que mantiene en relación con la exposición pública de su hija. "Empezó a ver muchos videos de Youtubers de afuera, las madres van a saber de lo que hablo, Instagramers de 5 años que hablan a cámara. Pero cuando sea más grande elegirá, no quiero hacerla un personaje. Ya la mostré, descomprimí todo pero todavía es muy chiquita", explica.



En diálogo con la revista Caras, la China aseguró que no le molestó para nada la aparición de su hija en una tapa de revista junto a Laurita Fernández, la actual pareja de su hija. "Son cosas que pueden pasar porque estamos expuestos. Es lógico que si están en la playa les van a sacar unas fotos, estoy acostumbrada. No sabía nada pero tampoco me sorprendió. Al principio nos consultábamos con Nicolás por subir tal o cual foto pero ya no, “Rufi” está más grande y yo tengo el mismo derecho que él. Cada uno hace lo que le parece. Y si no está de acuerdo, ya no me lo dice", explicó. La China reveló también que la alegra que su hija tenga una buena relación con Laurita. "Por supuesto, no hay nada que quiera más que amen a mi hija. Me preocuparía si fuera al revés, si me dijera que la tratan mal o algo", razonó.

La China reveló, además, que su hija es una verdadera fan de los animales: no sólo de los tres perros que conviven con ella, sino también de bichos bolita, mariposas y otras por el estilo. "Rufi” también tiene devoción por los animales y los bichos, puede estar dos horas mirando el recorrido del bicho bolita. Hasta tuvo una mariposa muerta de mascota una semana en un tupper, que la llevaba a todos lados, y se la tuve que tirar porque se estaba pudriendo. Entonces le compré un mariposario que hoy tenemos en el jardín de casa. Es como una red grande donde vos ves toda la evolución de la oruga hasta que se convierte en mariposa y después de los dos días que aprenden a volar, las soltás", contó.