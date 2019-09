El periodista Guillermo Pardini fue condenado por violencia de género y lo desvincularon de dos programas

El periodista Guillermo Pardini fue condenado la semana pasada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 a seis meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por haberse dado en el marco de una relación de pareja y por haber mediado violencia de género.

Tras esta acusación, en las últimas horas el panelista de 52 años fue desvinculado del ciclo radial Ahora Continental y del programa de Canal 9 Confrontados, y según dijeron sus abogados, ambas empresas prefirieron sacarlos del aire hasta que se termine de resolver su situación judicial, ya que el fallo puede ser apelado.

Pardini fue condenado después de que su ex novia, Verónica Magdalena, asegurara que en octubre de 2015 le pegó brutalmente en un episodio donde incluso la metió por la fuerza adentro de la bañera y la empezó a mojar.

"Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara. En un momento atiné a levantarme y él me agarró, me tiró en la bañera y abrió la ducha. Yo pensé que me había roto la cabeza. Y ahí hizo un chiste: 'Bueno, por lo menos no te abrí la fría'. Después empezó a pedirme perdón, a abrazarme, a decirme que él no era eso", reveló la víctima.

La pareja salió desde enero de 2015 hasta octubre, aunque la defensa de él sostuvo que no eran novios y que tampoco tenían una relación "estable, permanente y pública", sobre todo porque para ese entonces Pardini estaba casado.

Ante el relato cruel de la denunciante, finalmente el viernes pasado la Justicia condenó al periodista a seis meses de prisión en suspenso por haber ejercido violencia de género contra su pareja. Para tomar esta decisión, el tribunal se basó en los resultados de las pericias físicas y psicológicas realizadas a Magdalena, como así también en los chats donde Pardini habló con su novia de los violentos episodios.

Luego de esta condena, en las últimas horas el panelista fue desvinculado del programa radial de Continental en que el participaba junto a Dominique Metzger, mientras que a la misma vez quedó afuera de Confrontados, el magazine de Canal 9 que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte.

"Desde el día de hoy no nos va a acompañar más Guillermo Pardini, quien ha sido uno de los baluartes del panel, reconocido periodista, de larguísima experiencia, miembro de APTRA, histórico panelista de Indomables y Duro de domar, y muy querido por todos nosotros, porque a nivel humano y profesional el respeto ha sido mutuo y no va a dejar de serlo, pero hay una realidad que tenemos que contemplar", dijo Lussich al comienzo del programa.

Además, el periodista aclaró que la decisión tiene que ver con los límites que hay cuando se trata de una condena judicial . "No nos ha quedado opción de que no continúe con la participación en el programa, porque tiene que ver con una posición con la que nosotros hacemos bandera todos los días’’, agregó.

Del mismo modo, los abogados de Pardini indicaron a La Nación que "las decisiones de las empresas fueron tomadas de común acuerdo hasta que se resuelvan todas las instancias de la situación judicial", lo que da a entender que apelarán la condena.