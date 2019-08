Emoción en ¿Quién quiere ser millonario?: una joven maestra con síndrome de down ganó $180.000

La maestra cordobesa Noelia Garella ganó 180 mil pesos en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Noelia tiene síndrome de down, vive con sus padres y su hermana en la ciudad de Córdoba.

Noelia conmovió a los espectadorrs contando cómo se convirtió en docente a pesar de todas las dificultades. Terminó la carrera en cuatro años y sin recursar ninguna materia. “Una vez en un colegio donde quise estudiar, la directora dijo 'en este colegio no aceptamos monstruos'", contó Noelia en una charla con el conductor del programa, Santiago Del Moro."De chiquita me gustó maestra jardinera porque amo a los chicos. Les dije a mis papás, Delfor y Mercedes, que me gustaba y empecé a estudiar", señaló.

Con la plata ganada, la joven quiere cumplir uno de sus sueños el cual es ir a Disney con toda su familia. Noelia aclaró también que quiere ayudar a una amiga suya que tiene un hijo con una discapacidad. Noelia estuvo a punto de ganar 750 mil pesos, pero perdió esa posibilidad cuando Del Moro "¿Cuál de las siguientes actrices se graduó en Psicología en la Universidad de Harvard?". Las las cuatro opciones eran Megan Fox, Emma Watson, Eva Longoria y Natalie Portman. Noelia respondió "Emma Watson". La respuesta correcta fue "Natalie Portman".