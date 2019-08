En el living de Susana, Mica Viciconte reveló por qué no quería salir con Fabián Cubero

Celebrando su segundo aniversario como novios, Fabián Cubero y Mica Viciconte pasaron por el living de Susana Giménez para una charla íntima. Allí, el futbolista relató que habló por primera vez con la modelo en una emisión de Un sol para los chicos.

"Después él llamó a un amigo, cuya novia es amiga mía", rememoró Mica. "Ella me dijo: 'Tengo alguien para presentarte'. Le pregunté quién era y me dijo: 'Cubero'. Y le respondí: 'No, sale en un montón de noticias que es re mujeriego. Olvidate, lo descarto'. En ese momento él estaba tirando línea para todos lados".

Susana no dejó pasar la oportunidad y le preguntó abiertamente a Cubero si era mujeriego. "No, no. Estaba aprovechando mi soltería, pero a veces se habla más de lo que pasa en la realidad", aclaró.

Viciconte también relató algunos datos de la convivencia cotidiana con su novio. "Soy una mujer independiente y no me gusta que nadie me mantenga. Tengo mi laburo y mis gastos, entonces le dije: 'Yo me mudo pero quiero aportar algo, no quiero ser la típica que dice sí, sí, comprá esto'. Entonces hicimos un acuerdo en el que me siento bien, cómoda y puedo invitar a todo el mundo porque soy parte de ese departamento".

La modelo además negó las acusaciones de una vecina que aseguraba que maltrataba verbalmente a las hijas del futbolista y Nicole Neumann. "La verdad es que no pasó. Los sábados nos juntamos con amigos, pero eso es convivir: no podés romperme los quinotos porque pongo música. Tocame timbre y decime 'che, lo podés bajar' y está todo bien", expresó.