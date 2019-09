Enojos, retos y ¿beso de compromiso? Cómo se resolvió la interna: la reconciliación en TN

Días atrás se dio a conocer la fuerte interna que existe entre dos conductores de TN: Santiago do Rego y Carolina Amoroso. Todo ocurrió luego de que Nicolás Wiñazki –que hace dupla con Amoroso en la señal de noticias- cerró una nota en vivo. No conforme como lo había hecho su compañero, Amoroso decidió también -a su manera- ponerle punto final a la nota.

Esto fue observado atentamente por Do Rego, quien se acercó a la conductora durante la pausa televisiva para pedirle que no hiciera más eso, ya que quedaba “desprolijo” y feo ante los ojos del público. “Vos métete en tu trabajo, yo me meto en el mío”, fue la respuesta de la periodista.

A partir de ahí, la producción, camarógrafos y los colegas fueron testigos de un intenso ida y vuelta entre ambos. Mientras que él tildaba a su compañera de “trepadora” y le afirmaba que nadie la quería en el canal, Amoroso lo insultaba y lo llamaba “botón”. "Yo vengo a trabajar, no a hacer amigos”, le afirmó la periodista, cuando Do Rego aseguró que en el canal no la toleraban.

Además, el conductor sumó: "Yo soy ariano y voy de frente. Vos vas por atrás. Pregunta acá quien te quiere y no juntamos 10. No traslades tus inseguridades a nosotros, Carolina", y de manera irónica, no dudó en bautizar a su compañera como la nueva “Bárbara Walters".

Pero el escándalo no terminó ahí. Según detalló el portal Telebajocero, Amoroso empezó a hacer lobby dentro de la redacción en contra de Do Rego, afirmando que lo que se había publicado había sido filtrado por el propio periodista o su entorno con el único objetivo de perjudicarla.

Al parecer, la periodista comentó en maquillaje y vestuario que el conductor ''Es un maltratador”, aclarando que “nunca me llamó para disculparse’’.

Como la tensión abarcó los pasillos de TN, Ricardo Ravanelli –gerente de noticias- los convocó a una reunión para intentar calmar los ánimos de ambos y, al salir, Do Rego y Amoroso se mostraron sonrientes en las redes.