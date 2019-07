El actor Gerardo Romano volvió a quedar inmerso en una insólita polémica: durante su participación en el programa Intratables lanzó una llamativa crítica a los “entretenedores”, y le apuntó especialmente al programa Pasapalabra, que se emite a diario por Canal 13. Sin embargo, desde la producción del programa que conduce Iván de Pineda no tardaron en responderle y lo acusaron de comportarse “como un nene que no recibió lo que quería en Navidad”.

Todo ocurrió durante una entrevista que le hacían a Romano en Intratables, cuando le preguntaron si prefería las ficciones de Sebastián Ortega o los programas de Marcelo Tinelli para ver en televisión. Sin embargo, el actor fue muy tajante: “No me gustan los entretenedores, porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos, el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama Pasapalabra”.

Pero las críticas de Romano al programa de Iván de Pineda no quedaron ahí. El actor - que además es abogado - afirmó que “cuando alguien no sabe qué contestar, dice ‘Pasapalabra', como si tuviera cinco años”. Inclusive, agregó: “Me gustaría que hubiera un debate político a esa hora”.

Las declaraciones de Romano no pasaron inadvertidas. Horas más tarde de sus dichos en Intratables salieron a responderle desde la producción de Pasapalabra. A través de Twitter, una de las productoras ejecutivas del programa recogió el guante y dijo que le habían enviado una invitación al actor, y que para ir pidió una suma de dinero. “Gerardo Romano pidió ocho mil pesos para venir a ‘Pasapalabra’. Se le dijo que NO. Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en Navidad. Si algo no somos es pelotudos… como para pagarle a él”.

Gerardo Romano pidió 8000 pesos para venir a Pasapalabra.

Se le dijo que NO.

Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en navidad.

Si algo no somos es pelotudos... como para pagarle a él. — Krocita (@Krocita) 12 de julio de 2019

Y aclaro. Esto es porque de la nada dijo que es un programa pelotudo y que hay que cambiarlo por uno de debate político. O sea, el le va a dar de comer a todas las familias que laburan ahi? No. Se caga en el laburo de los demas. Obvio. — Krocita (@Krocita) 12 de julio de 2019

Pero la novela no quedó ahí. “Y aclaro. Esto es porque de la nada dijo que es un programa pelotudo y que hay que cambiarlo por uno de debate político. O sea, ¿él le va a dar de comer a todas las familias que laburan ahí? No. Se caga en el laburo de los demás. Obvio”. Consultado por BigBang, Gerardo Romano no quiso responder a la producción de Pasapalabra. "No me interesa ese tema. Lo único que tengo para decir es que me parece un programa pasatista", señaló.