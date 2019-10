Gritos, ataque de furia y portazo: la violenta renuncia de un histórico participante del Bailando

Mientras se preparan los cambios que se vendrán en el Bailando por un sueño, un histórico participante –de forma violenta y sorpresiva - decidió renunciar al certamen que conduce Marcelo Tinelli a partir de un ataque de furia contra la producción del programa, a cargo de Federico Hoppe y Pablo “Chato” Parada: gritos, inultos y un portazo para ponerle fin al vínculo.

Según contó Ángel de Brito, Jorgito Moliniers, en medio de un ataque de ira, dio un portazo y decidió renunciar al programa de Marcelo Hugo. "Renunció al 'Bailando' Jorgito Moliniers. Abandonó a la Chipi, así que en el caso de continuar en el programa, ella necesita de un nuevo bailarín", adelantó el periodista de espectáculos.

El bailarín tuvo una fuerte pelea con la producción de "ShowMatch" e intentó agredir a un empleado de seguridad de la productora donde se realizan las grabaciones. “No sé qué va a decidir la producción, si eliminarlos (a Jorgito y la Chipi) directamente como equipo.... Se fue corriendo a una persona de seguridad", detalló De Brito en su programa.

Según trascendió, Moliniers se fue “muy enojado” con la producción, con el jurado (integrado por el propio De Brito, Pampita, Flor Peña y Marcelo Polino) y con algunos compañeros. "Es un cagón. Para mí la persona que hace eso es un cobarde", disparó Lourdes Sánchez, pareja del “Chato”.

De esta manera, Moliniers quedó desvinculado de la productora y tampoco seguirá en "Siempre Show", el programa de Ciudad Magazine. "No lo quieren ver más en la productora, me lo dijo una persona muy importante", sumó Yanina Latorre.

Por otra parte, Eugenia Frugoni, jefa de coaches de "Bailando 2019", que fue testigo del momento de la renuncia, contó: “Jorgito salió, cual estrella de rock, todo maquillado. Salió entre los noteros y la gente de prensa porque no quería dar notas, abrió la puerta de vidrio solo para pasar él, entonces alguien que venía atrás se choca la puerta y se escuchó un estruendo”.

Al ser consultado, Moliniers confirmó que se desvinculó completamente de La Flia, la productora de Marcelo Tinelli, y explicó el supuesto hecho de violencia con un seguridad: "Salí muy rápido y creo que choqué el brazo con alguien de los que abre los telones. Yo no lastimo ni a una mosca".

"Yo no estoy enojado, no me enojo con nadie, estoy decepcionado, es la palabra. Lo que me pasa es muy personal, me quedo con los mejores recuerdos del Bailando. Es un lugar que voy a amar siempre porque me dio mucho", cerró en diálogo con Primicias Ya.

Mientras que la Chipi no dudó en revelar las razones que llevaron a su compañero a perder el control. “Lo decepcionó cuando vio como puntuó el jurado a otras parejas en otras galas. El único integrante del jurado que nos tiraba buena energía era Ángel De Brito y Pampita también tuvo sus galas que nos tiró buena onda”, apuntó.

A pesar de esto, la mujer de Dady Brieva se mostró decepcionada por la decisión del bailarín paraguayo: “Jorgito estaba ilusionado de bailar conmigo, porque somos amigos, somos bailarines… Pero él ya sabe cómo son las cosas, no entiendo por qué se enoja tanto”.