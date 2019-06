Hechicería en el Bailando: ¿Qué pasa si ponés a alguien en el freezer?

Dora, la mamá de Yanina reveló el ritual que realiza a escondidas de todos para garantizar un buen puntaje para Lola. Confesó que "congeló" el nombre de una mujer para que "no moleste" y les vaya bien en la pista. Hay muchos rituales para "frenar" a las personas que tenemos muy encima. Uno de los más conocidos es el "hechizo del congelamiento". Se llama así porque lo que hace es "congelar" y detener una situación generalmente desagradable. Frena a una persona y la mantiene sin avanzar. Desde la revelación de Dora, se instaló el debate sobre cómo se debe realizar para que sea efectivo. En un video, Jimena La Torre explica lo que ocurre al hacer el hechizo.

Este hechizo se realiza con pocos elementos. Un papel, un lápiz, un vaso o recipiente y agua. En el papel se escribe el nombre de la persona y se coloca dentro del vaso o recipiente con agua. Se lleva al freezer y se lo deja durante el tiempo en que se quiera mantener ese efecto maligno. Para liberar a esa persona se debe quemar el papel y fin de la maldad.

Por su parte, la especialista en esoterismo y tarot egipcio, Fabiana Aquin, se para en la vereda de enfrente y sostiene que no sirve de nada ese procedimiento. "No es un hechizo ni brujería, es sólo un mito. No sirve de nada", determinó. La gran pregunta es cómo darnos cuenta si nos realizaron un hechizo. Según Aquin las señales pueden notarse cuando nos sentimos muy cansados, fuera de lo normal. "El agotamiento, o la pesadez son algunos de los síntomas. La vista cansada, o si encontramos un clavel o velas o bien un alfiler suelto en la cama. Ni que hablar si vemos una foto nuestra en un lugar extraño", sostiene.

Para limpiar la energía en el hogar, Aquin recomienda algo simple y posible de hacer: en un vaso con agua se colocan algunas cucharadas de sal marina o sal gruesa y se ubica debajo de la cama. Al otro día esa agua se tira en la pileta del lavadero. Nunca en el inodoro ni en donde usamos para cocinar", finalizó.