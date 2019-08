La visita de Jimena Barón al living de Susana Giménez ayer tuvo de todo. Desde la anécdota del parto de su hijo Morrison, pasando la emotiva historia de cómo perdonó a su padre por haberla abandonado hasta las críticas de la producción del programa por los pedidos de diva de “La Cobra”, tema que además entonó al final del programa.

Mano a mano con Susana, Jimena contó que el parto en el que dio a luz a su hijo se llevó a cabo en el baño de la casa en donde ella y su ex marido Daniel Osvaldo vivían en Italia. El comentario al pasar de Barón sorprendió a Susana, por lo que le pidió más explicaciones.

"Porque me da pánico la anestesia, las agujas. Lo del baño fue casualidad. Fui a ver unas clínicas y todas mis amigas iban a cesárea y yo no entendía bien por qué. Me dio pánico que me abran… Y decidí tenerlo en mi casa", explicó Jimena. "Estaba en el baño, haciendo pis. El parto fue en italiano, en inglés y en español. Estaba el papá de Momo, una partera inglesa y una italiana. Yo había pagado una pileta de parto, me salió un huevo todo. Era la idea, pero no llegué nunca, nació en un baño, en Torino", agregó.

Luego llegó el momento emotivo de la noche que fue cuando la actriz y cantante se refirió a lo que fue el abandono de su padre y como pudo superarlo, también perdonarlo, con el tiempo. “Mi viejo se fue cuando yo tenía cuatro años y cuando tenía 15 lo fui a buscar, y se volvió a tomar el palo", empezó a explicar. "Después Morrison sanó muchas cosas, muchos vínculos. Mi viejo estaba con esa locura de que se iba morir joven y lo único que decía era que quería ser abuelo. Mi viejo murió a los seis meses de que nació Morrison. Con él tuvimos una relación muy honesta, horriblemente honesta, porque me dijo cosas que me dolieron mucho", agregó.

Después de que terminó el programa comenzaron los rumores sobre el enojo previo de Barón con su novio, Mauro Caiazza, que faltó a la cita; asimismo salieron a la luz diferentes pedidos que le había hecho Barón a la producción del programa y que se leyeron como ciertos aires de “diva”. Uno de los encargados de contar la situación fue el periodista Lio Pecoraro a través de su cuenta de Twitter.

Hasta hace minutos y antes del aire momentos de tensión con la invitada. Me cuentan llegó con 7 personas, se encerró en su camarín, no quería ver a nadie. Parece que el novio la dejó de garpe y no fue. Exigió una cantidad de peluqueros cual diva.

Lo cierto es que hubo “ruido” con Caiazza al punto de que la actriz le tiró un palito en su cuenta de Instagram después de que terminó el programa. “Avisame cuando llegue tu colectivo. Me debés un vermúfestejo", le escribió.