Hizo un asado con una bala de cañón y perdió una pierna: la dramática historia del ganador de ¿Quién quiere ser millonario?

“¿Quién quiere ser millonario?” nos tiene acostumbrados a historias de superación de diferentes personas y ayer no fue la excepción. Uno de los participantes del programa que conduce Santiago del Moro, Sergio Expert, contó cómo fue el accidente que hace 33 años lo dejó sin una pierna y casi le hace perder la otra.

"Hace 33 años. Estábamos festejando el cumpleaños número 20 de un muy amigo mío. Hacía mucho frío, y decidió hacer el asado en vez de en el jardín, en la parrilla, hacerlo adentro. Agarró una parrilla, estaba rota, tres patas tenía, agarró un adorno y lo puso como cuarta pata de parrilla. Para nosotros era un adorno, después resultó ser una antigua bala de cañón que todavía tenía algo de carga. Pierdo una pierna, casi pierdo la otra, mi amigo muere y varios quedamos mal", relató Sergio.

Luego de la tragedia Sergio contó como sobrellevó lo que sucedió. Hoy en día se dedica a la consultoría con su empresa “Explosión de vida” que se dedica a dar charlas motivacionales, entre otras cosas. “La explosión no es mala ni buena, puede ser explosión de vida, explosión de muerte, explosión de un montón de cosas. Entonces, me quise adaptar, yo pude hacer algo lindo con todo lo que me pasó y armé esto que se llama explosión de vida, es parte de mí”, agregó Sergio.

Después de la historia querrás saber cómo le fue en la competencia; bueno ganó $180.000 que destinará para escribir un libro sobre su historia de superación.