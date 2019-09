José María Listorti lo acusó de plagio y De Brito le salió al cruce: "Es un falso"

Es de público conocimiento que Ángel de Brito y José María Listorti no se llevan bien. Pero en las últimas horas, protagonizaron un intenso ida y vuelta a través de sus respectivos programas en la que no faltaron acusaciones y chicanas. Todo comenzó cuando el actual conductor de Hay que ver afirmó que Los Ángeles de la Mañana es una copia de Este es el Show.

El humorista supo ser el conductor de este último programa durante muchos años, primero junto a Carla Conte, luego con Denise Dumas, quien además es su actual compañera en el ciclo que actualmente comanda por la pantalla de El Nueve, y por último con Paula Chaves. El mismo era un programa producido por la ex Ideas del Sur que analizaba el Bailando por un sueño.

Cuando Marcelo Tinelli fundó LaFlia, su actual productora, decidió olvidarse de Este es el Show para darle lugar a Los Especialistas del Show, programa que estuvo conducido por Marcelo Polino y María del Cerro, y que no cumplió con las expectativas.

Actualmente, el Trece no tiene un programa dedicado exclusivamente al ciclo de Marcelo Tinelli y por esa razón muchas de las cosas que pasan en la pista de baile -y fuera de ella- son tratadas habitualmente por Ángel de Brito, quien además es jurado de la competencia, en LAM.

"Ángel no es mi enemigo. Me admira…", sostuvo, con mucha ironía, Listorti en su programa y agregó: "Ángel está haciendo de mí. Está haciendo Este es el show. Yo veo el programa y están haciendo lo mismo. Me admira tanto que está haciendo un homenaje hacia mí".

Visiblemente indignado, el conductor de Hay que ver detalló que el periodista de espectáculos habla de los mismos temas que tratada Este es el Show. "Plagio en las coreografías, el detrás de escena del Bailando…Marcamos el camino", sostuvo el humorista, con una pícara risa.

Además, Listorti aclaró que ve habitualmente el programa que maneja De Brito por la pantalla del Trece y cerró: “Yo lo miro al programa, pero hay que reconocer que me admiran". La respuesta, claro está, no se hizo esperar y fue lapidaria de parte del periodista.

Al día siguiente, aprovechó algunos minutos de su programa para recoger el guante y respondió al ex humorista de Videomatch: "Ayer me estuvieron bardeando. Son tres falsos", dijo De Brito en relación a Listorti a Dumas y a Gabriel Fernández, conocido como El productor enmascarado.

"Decían que esto es una copia de Este es el Show. Para copiar, copiamos algo bueno. Copiamos a Mirtha", dijo el periodista. Mientras, Mariana Brey -que supo ser panelista de Este es el Show y actualmente forma parte de LAM, sumó: "Este es el Show era un buen programa".

En ese momento, una de las “angelitas” veteranas del ciclo, Andrea Taboada, sentenció: "Estamos diciendo que no son el mismo programa. Este es mejor". Al final, De Brito cerró la polémica con una aclaración: “Le recuerdo al no admirado @SoyListorti que Este es el Show, lo comenzamos juntos. El conduciendo y yo haciendo los backs del Bailando. Que antes los hacía para la Previa del Show. O sea, no inventaste nada”, cerró.