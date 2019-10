Lizy Tagliani rompió en llanto y anunció su separación: "No me gusta que me digan esas cosas"

El último domingo Lizy Tagliani estuvo sentada en el living de Susana Giménez acompañada de su flamante novio, Leo Alturria, un joven rugbier de 31 años. En el programa, la humorista contó cómo inició la historia de amor de ambos y cómo lograron consolidar la pareja. "Todo el tiempo le mando mensajes, le digo ‘te amo’, aunque sea muy pronto", aseguró.

Pero tan solo 48 horas después, angustiada y entre lágrimas, la conductora de El precio justo anunció que la relación llegó a su fin. ¿La razón? los agravios y malos tratos que comenzó a recibir Alturria a través de las redes sociales. Y es que minutos después de exponer la relación, comenzaron a lloverle críticas: la mayoría de los usuarios trataba al rugbier de “busca fama”.

Al principio, Lizy intentó hacerle oídos sordos a los cientos de cuestionamientos que comenzó a recibir su pareja. “Por esta boca solo amor jamás saldrá merd, la merd a la cloaca. Que sea lo que tenga que ser, no conozco felicidad más grande que la de ganarle batalla a los prejuicios. Voy a morir intentando...”, publicó, sumado a una postal en la que se lo ve a ambos jugando al tutifrutti.

Pero este martes, en el ciclo Morfi, Lizy rompió en llanto y contó que decidió dar por terminada la relación para cuidar a Alturria. “Es horrible que se digan estas cosas. Estuve 11 años con Lucas (Tissera, ex Gran Hermano), viajábamos en el 160 y comíamos fideos; me acompañó a todos lados. La gente no solo está conmigo porque soy famosa…”, remarcó.

Además, con lágrimas en sus ojos explicó cómo llegó a tomar la drástica decisión. “Le dije a Leo que no quería seguir con esta situación. Él no tiene que estar soportando todas las cosas que se dicen, ni yo me lo merezco. Tampoco tenemos tres pibes y una casa. Por eso le dije: ‘Seamos amigos, hablemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación”, contó.

Y siguió: “También le dijo que no demos a entender más cosas porque me hace mal, no quiero, me hace sufrir’. Yo hablo de más, cuento, a mí me gusta que esté en los medios, no tiene nada de malo si se convierte en famoso. A mí no me molesta mostrarlo. ¿Qué me va a sacar? Con que me dé felicidad es suficiente".

Finalmente, angustiada, sentenció: “No me gustan los malos comentarios, me hacen pésimo. Me lastima mucho, no me gusta que me digan esas cosas, no puedo seguir”. La pareja se había conocido en El precio justo, el programa que ella conduce por la pantalla de Telefe, cuando el rugbier se presentó como un participante más, el 5 de julio.

Cabe destacar que en las últimas horas, la mamá de Alturria apareció en las redes sociales para poner sobre la relación un manto de dudas. “Suerte, hijo querido. Has logrado lo que yo soñé para mí: estar en la tele. Los quiero”, señaló Susana.

Pero consultada sobre la relación de su hijo con la humorista, la mujer comenzó a recibir críticas en las redes, y entonces concluyó: “Ellos sabrán qué habrán acordado. Tal vez Lizy ya sabe por qué lo hace”. Luego de este comentario, Susana puso como privada su cuenta de Instagram.