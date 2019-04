Marley dijo que no lo reprendieron por exponer a Mirko, pero sí le llamaron la atención

La noticia repercutió en los pasillos de Telefe: ¿Mirko deja de viajar con su papá por el mundo a causa de un pedido explícito de las altas autoridades de Viacom? Esta fue la información, palabras más, palabras menos, que dieron en Intrusos y que despertó la bronca del mismísimo Marley, quien desde Australia no dudó en salir a desmentir este dato: “Todo es mentira”, aseguró.

Consultado por el portal Ciudad.com, el conductor de “Por el mundo” –el ciclo de viajes que se emite por la pantalla de Telefe- aseguró que no hubo ningún tipo de planteo por parte de las autoridades del canal por las apariciones de Mirko. “Solo felicitaciones por el éxito. Les pareció muy emotiva la nota y me agradecieron por ayudar a que salga una ley en Argentina”, dijo.

Sin embargo, Jorge Rial decidió redoblar la apuesta, aseguró que tal reunión existió y advirtió que el bebé ya no aparece en la publicidad gráfica del canal, algo que sí ocurría el año pasado, cuando el ciclo se llamaba "Por el mundo, con Marley y Mirko". “Sigo confirmando que desde Telefe le plantearon eso y si me apuran doy el nombre de quién me lo contó. Lo que pasa es que si lo pongo al aire voy a hacer un quilombo interno en el canal”, dijo, confiado, el conductor.

Y agregó: “No está mal que Marley haga su programa con el hijo, como tampoco está mal que les haga ruido a los directivos”. Por su parte, Adrián Pallares -panelista del ciclo de América- reconoció que lo llamaron desde Telefe para preguntarle de dónde había sacado la información y advirtió que en ningún momento le dijeron que esto no era cierto. “A mí no me desmintieron nada”, sostuvo.

Según explicó el panelista, hay una “logística” nueva desde que Mirko comenzó a caminar. “Tiene que tener dos asistentes que estén con el nene, no solo los productores que se ocupan y preocupan por el nene”, agregó el conductor del programa de América.

Y sumó: “Nosotros no estamos agitando nada, no hacemos operaciones, menos con un nene o con Marley. Contamos algo que pasó. Que moleste o que haya roto las cuatro paredes de donde se hizo la reunión es otro caso. Yo les doy mí informante, pero va a traer quilombo….”

“A los directivos de Viacom les hacía ruido por cierto estándares que tienen. No lo quieren levantar ni nada. Se planteó si estaba bien que aparezca Mirko o si debería aparecer cada tanto. Es una empresa que tiene que facturar, ve esto como un negocio. No es una ONG, quieren ganar plata e indudablemente el programa con Mirko ganó en rating. ¡La reunión existió!”, describió el periodista.

Mientras que Pallares, por último, cerró: “Nosotros no mentimos ni inventamos nada”. Según contaron en Intrusos, los directivos de Viacom –la empresa estadounidense dueña de Telefe- se mostraron disgustados por las reiteradas apariciones del pequeño en la pantalla.

“En Telefe me dicen que están cansados de la sobreexposición de Mirko y le hicieron una propuesta a Marley. Telefe con Mirko factura, hay una situación comercial muy fuerte”, había detallado Jorge Rial.

Y sentenció: “Marley tuvo un renacimiento televisivo con Mirko, que le dio otra cosa. Y en Viacom tienen otros estándares y dijeron ‘paremos acá’. Telefe lo estiró todo lo que pudo, pero desde Viacom tienen ciertos estándares y han llegado quejas”.