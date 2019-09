Nancy Dupláa y su trabajo sin grieta con Brandoni: "No me lo quería perder bajo ningún concepto"

Este jueves Nancy Dupláa regresó a la pantalla grande con el estreno de la película "El retiro", en la que trabajó junto al actor Luis Brandoni. Para hablar del tema y contar un adelanto de la ficción, la artista fue invitada al piso de Intrusos, donde habló de su postura política, y de lo bien que vio el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones PASO.

Además, contó que por ser kirchnerista, ella y su marido, Pablo Echarri, reciben muchas críticas en la calle, pero que afortunadamente hasta ahora, nunca les pasó que le negaran un trabajo por su pensamiento.

Antes de comenzar a desandar varios temas, Dupláá detalló que la película que protagonizó junto a Brandoni, y que se estrena este jueves, habla de cómo vive un hombre su primer día después de haberse retirado. En detalle, el film cuenta el vínculo que tienen un padre y una hija que no se llevan tan bien, y como cambia la relación de ambos al vivir una vida juntos diferente.

Sobre la ficción, la actriz dijo que a pesar de que ella y Brandoni tienen pensamientos políticos totalmente diferentes, lo cierto es que no quiso perderse por nada del mundo la oportunidad de trabajar con el actor. "Yo hice el trabajo de pensar quién era Beto. Él fue un luchador de los trabajadores de la actuación, y cuando me llamaron y me dijeron si quería hacer una película con él, dije que obvio. Porque eso no me lo quería perder bajo ningún concepto", aseguró.

Además, sobre su postura política, dijo que es "re kirchnerista", y que no tiene miedo de perder trabajos por decir lo que piensa y lo que siente. Sin embargo, sí sostuvo que mucha gente no se anima a decir su elección política, porque teme sufrir represalías en distintos aspectos de su vida.

"Yo no me quedé sin trabajo, pero sí viví cosas en la calle. Hace tres días fuimos a un hotel con Pablo a pasar la noche, que un amigo tiene un departamento, y bajamos al bar a tomar algo, dentro del hotel, y cuando salimos del ascensor, pasan dos señoras y una dice: 'mirá estos dos kirchneristas en este hotel' ", contó Dupláa, quien además aseguró que les contestó a ambas mujeres, porque no puede quedarse callada cuando la agreden.

Incluso, hace unos meses ella y Echarri fueron fotografiados en Europa, y recibieron muchas críticas de varios usuarios que se mostraron en contra de que ellos viajen al exterior. “Lo que me jode es el botón que te saca la foto y se la manda al periodista. Eso me da bronca. ¿Qué te pasa, botón? Me da mucha bronca. No quiero ni debatirlo porque es una gilada. Es tan injusto. Después de más de 30 años de laburo no tengo que explicar a dónde me voy de vacaciones", dijo.

En este sentido, habló del repudio que sufrió hace unos días el periodista Diego Brancatelli, después de que una mujer le faltara al respeto por estar de vacaciones con su familia en Miami. "Lo de Brancatelli es tan injusto. En el fondo hay una cosa de que los que tienen plata no quieren que cualquiera comparta sus lugares. Hay una idiosincrasia de parte de la sociedad. Hay como una cosa de decir que nosotros a Miami no podemos ir", se lamentó.

En cuanto a la actualidad política, la actriz dijo que siente que este es un momento de esperanza, porque la llegada del Alberto le aportó a la sociedad un cambio de energía. "Alberto viene a traer un remanso en la comunicación, y viene a sentarse con el rival. Él es un líder diferente, se supo ganar su piso solo, y lo de Cristina (Fernández) fue magistral, porque está sin estar. El que la odia la ve poco y el que la ama sabe que está", indicó sobre la elección de la ex presidenta de ir como vicepresidenta y cederle su lugar a Fernández en la fórmula Frente de Todos.

Además, la artista confesó que ha tenido varias charlas en privado con la ex mandataria, pero que la realidad es que no tienen un contacto diario, aunque sí se abrazan cada vez que se ven.

Por último, Jorge Rial le preguntó a Dupláa si alguna vez Adrián Suar la había bajado de Pol-Ka por ser kirchnerista, y ella aseguró que jamás sintió que el productor la dejara afuera de sus programas. "Adrián siempre que te necesita te llama, nunca le importó la ideología política. A mi no me pasó que no me llamara por eso, y no conozco ningún compañero que le haya pasado", cerró.