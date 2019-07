“Si mi familia está en peligro, yo disparo”. Con esas polémicas palabras, la conductora y modelo Nicole Neumann reveló en pleno programa de TV que hizo un curso de tiro y que no dudaría en utilizar un revolver con el objetivo de proteger a su familia ante un eventual hecho de inseguridad.

Todo ocurrió después de que en el programa Nosotros a la mañana, donde es panelista, emitieran un informe sobre el robo a una panadería en Lomas de Zamora donde uno de los comerciantes reveló que tenía un arma para utilizar en caso de sufrir un delito. Inclusive llegó a mostrarla ante las cámaras de televisión.

Fui un tiempo a aprender a tirar al Tiro Federal, por seguridad".

De inmediato, los panelistas del programa comenzaron a dar su opinión y Nicole Neumann no lo dudó: a diferencia de los dichos de sus compañeros, ella contó que utilizaría sin dudarlo un arma en defensa propia. “Yo sí me animo, obvio. Vivo sola con mis hijas, si me entran a mi casa y tengo un arma, la uso”, disparó la modelo y conductora.

Pero el hecho no quedó ahí, apenas en una expresión. Nicole reveló que hizo un curso de instrucción de tiro en el Tiro Federal. “Fui un tiempo a aprender a tirar a Tiro Federal, por seguridad”, relató. Hace nueve años, en 2010, la modelo y conductora fue víctima de un robo en Quilmes. Según contó, el episodio la marcó y a partir de allí tomó la decisión de aprender a manipular armas de fuego.

De todos modos, la modelo evitó aclarar si tiene algún tipo de habilitación para portar armas de fuego o si tiene tenencia: la portación habilita a estar armado en lugares públicos y tenerla en condiciones de uso inmediato, mientras que la tenencia habilita a un legítimo usuario a tener un arma en su poder, pero debe ser trasladada descargada y separada de las municiones, además de que se debe usar con “fines lícitos”, como la caza y el tiro deportivo. “Prefiero no hablar del tema”, se limitó a decir la conductora.

Luego, consultada por América TV, reveló: “Aprendí tiro por la inseguridad. Si mi familia está en peligro, yo disparo. Lo de las armas lo hablé con (Fabián) Cubero”.