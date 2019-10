No, no busca fama para nada, eh... : la "reconciliación" de Lizy Tagliani y Leo Alturria

Van y vienen. En tan solo 72 horas, Lizy Tagliani presentó a su flamante novio, Leo Alturria, en el programa de Susana Giménez. Al día siguiente, frente a las furiosas críticas que recibió su pareja en las redes sociales, la humorista decidió cortar por lo sano y anunció que la relación había llegado a su fin. Pero tan solo horas después, se los vio a ambos, muy acaramelados, en la gala de Cabaret, que se llevó a cabo anoche.

Para despejar todo tipo de dudas, sobre todo las que ella misma había formado a raíz de su separación, la conductora de El precio justo habló a corazón abierto y, al lado del rugbier de 31 años, explicó qué la llevó –esta vez- a reconciliarse.

“Al que no me vio, ayer hacía el pase (con Morfi, todos a la mesa) y de una broma, manifesté una angustia, un llanto... por sensaciones y por cosas hirientes acerca de una relación y eso me hizo replantear cosas, le debe pasar a un montón de gente”, explicó.

Y siguió: “Hace cuatro o cinco meses conocí a alguien y poco a poco me fui enamorando. Empecé a tener una relación con Leo, todo en secreto para conocernos más y que cuando estuviera más afianzada la relación mostrarla, porque me encanta hacer las cosas públicas”.

En esa línea y ante las críticas que recibió su pareja, a quienes acusaron de “mediático y busca fama”, la conductora respondió: “Me pesaría más un hombre al que no le gustasen los medios, que uno al que le gustan”.

Durante su descargo, Lizy también explicó por qué fueron junto al programa de Susana. “Estaba la posibilidad de mostrarnos, pero no quería mostrar un trofeo, un chico lindo, sino la libertad que él tiene para presentarme a su familia, amigos, ir de la mano como cualquier relación. Eso era lo más genuino y lindo porque hablaba de cómo habíamos avanzado como sociedad”, detalló.

Y agregó: “Me sentía y me siento amada por Leo y lo amo. Me divierte, me acompaña, me río, es una relación hermosa, entonces dije ‘es momento de mostrarlo’ y empecé a compartir mi felicidad en las redes y llega la posibilidad de ir al living más visto, sabía a lo que me exponía. Nos pusimos lindos, disfrutamos, fue genuino, divertido”.

Sin embargo –según aclaró- no esperaba esa negativa repercusión: “Él va a un montón de programas a jugar, de ahí lo conozco, tiene su trabajo, es deportista y además le gusta ir a programas a divertirse. Vino acá a jugar, le escribí por Instagram y nos juntamos a ver un partido de fútbol. Primero fue cariño, aprendí a quererlo y a amarlo y formamos esto”.

Según explicó, se sintió “boicoteada” ante las críticas que recibió Alturria. “Se me vino su familia, sus amigos y se me vino a la mente: ‘Le estoy cagando la vida’. Ahí es cuando sin querer me quiebro y digo que no aguanto más, que me angustia. Leo no estaba ni enterado, me vio por televisión”, dijo la conductora, quien reveló que su pareja no estaba ni enterado de su decisión.

En ese momento, el cordobés tomó la palabra y remarcó: “Yo lo vi en la tele, no podía hacer nada, aguanté a esperar a que llegaras, mientras los medios me estaban llamando y yo no sabía nada. Te dije que no me afectaban los comentarios, eso te hizo ver las cosas de otra manera. Te dije ‘vamos de la mano, no me molesta’, no me importó nada, me gustaste desde que te vi”.

Entonces, Lizy finalizó: “Solo el tiempo puede decir, no podemos por las dudas no darnos la posibilidad de ser felices. Dimos un gran paso para que la gente se sintiera reflejada. Vivimos momentos muy lindos, por eso dije ‘si él quiere, vamos a darle para adelante hasta donde llegue’”.