Pampita salió a cruzar fuerte a Nicole por criticar su postura sobre el aborto

Nicole Neumann y Carolina “Pampita” Ardohain se siguen cruzando por sus posturas encontradas sobre la legalización del aborto. Es que después de que Nicole la llamó “tibia”, Pampita le salió al cruce por no respetar su posición. “Yo creo que puede haber más de dos bandos, puede haber tres. No tiene que estar tan dividido y hay algunos que están en mi misma posición, que su formación les hace pensar de una manera, pero que pueden ponerse en el lugar del otro y pensar qué se necesita como sociedad más allá de las creencias personales de cada uno. No creo que tiene que haber dos bandos, hay grises en el debate. Esta bueno identificar lo que es necesario, como es el caso de esta ley”, señaló.

“Será su opinión. Me gusta estar en este lugar en el que, a pesar de lo que yo creo, o las convicciones que les inculco a mis hijos, puedo pensar en lo que necesitamos todos los argentinos. Hay muchas mujeres que mueren, los números son escalofriantes y hay que reaccionar ante eso, no hay que tapar el sol con una mano y decir ‘esto no está pasando’. Esto está pasando”, agregó.

Hace unos días, Nicole cargó contra Pampita por considerar que no se puede estar en contra del aborto pero a favor de la legalización. “La opinión de Carolina me pareció bastante tibia, en realidad”, sostuvo Nicole en Nosotros a la mañana. “Es como ‘en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiera que diga’. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo”, siguió la panelista. En Hay que ver, Pampita no se quedó callada y expuso su visión de un tema complejo.